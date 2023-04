13 apr 2023 19:40

CAZZO COMANDA COLORE –UN’AZIENDA INGLESE SI È INVENTATA I PRIMI PRESERVATIVI PENSATI PER LE DIVERSE TONALITÀ DELLA PELLE: I PROFILATTICI SONO DISPONIBILI IN QUATTRO COLORI, DAL MARRONE SCURO AL COLOR LATTICE - UFFICIALMENTE SONO PENSATI PER RENDERE “IL SESSO PIÙ INCLUSIVO”, MA LA DOMANDA E': VERAMENTE IN QUEL MOMENTO PENSATE AL COLORE DEL PRESERVATIVO?