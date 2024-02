A CAZZO DRITTO NEL MAR ROSSO – I MINISTRI DEGLI ESTERI DELL’UE HANNO DATO IL VIA LIBERA ALLA MISSIONE NAVALE “ASPIDES” PER RESPINGERE GLI ATTACCHI DEGLI HOUTHI CONTRO LE NAVI MERCANTILI – ALLA GUIDA CI SARÀ IL CONTRAMMIRAGLIO ITALIANO, STEFANO COSTANTINO - CROSETTO: “¨UNA RISPOSTA NECESSARIA A UNA GUERRA IBRIDA” – AL LARGO DELLE COSTE DELLO YEMEN, I RIBELLI FILO-IRANIANI HANNO COLPITO UN MERCANTILE DEL REGNO UNITO, CHE RISCHIA DI AFFONDARE...

GLI HOUTHI RIVENDICANO ATTACCO AL CARGO AL LARGO DELLO YEMEN

ribelli houthi in yemen

(ANSA) - Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato l'attacco alla nave mercantile battente bandiera del Belize, registrata nel Regno Unito e operata dal Libano, nello stretto di Bab el-Mandeb al largo delle coste dello Yemen: la nave, la portarinfuse Rubymar, rischia di affondare ma l'equipaggio è al sicuro.

Lo ha detto il portavoce militare del gruppo, Yahya Sarea, come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Le autorità militari hanno confermato che l'equipaggio ha abbandonato la nave, scrive da parte sua il Guardian. Sarea ha aggiunto che gli Houthis hanno anche abbattuto un drone statunitese a Hodeidah, nello Yemen

MAR ROSSO: VIA LIBERA UE A MISSIONE NAVALE ASPIDES

il contrammiraglio Stefano Costantino

(AGI) - I ministri degli Esteri dell'Ue, riuniti a Bruxelles, hanno dato il via libera formale alla missione navale Aspides per respingere gli attacchi degli Houthi contro le navi mercantili nel Mar Rosso. L'Italia affianchera' al ruolo di impulso che ha svolto sotto il profilo politico per il lancio dell'operazione un ruolo operativo: offrira' il Comandante della Forza - il contrammiraglio Stefano Costantino - e il quartier generale della Forza, che sara' installato a bordo di un cacciatorpediniere.

Il Comando operativo di Aspides sara' invece distaccato presso il quartier generale europeo di Larissa, mentre il Comando strategico restera' (come per tutte le missioni e operazioni militari Ue) a Bruxelles.

FONTI, CONTRAMMIRAGLIO COSTANTINO AL COMANDO FORZE ASPIDES

CROSETTO, ASPIDES RISPOSTA ALLA GUERRA IBRIDA DEGLI HOUTHI

GUIDO CROSETTO CON I MILITARI ITALIANI

(ANSA) - "Una risposta necessaria alla guerra ibrida che gli Houti stanno portando avanti nello stretto di Bab el-Mandeb, tagliando le vie di comunicazione che alimentano numerosi Paesi, tra i quali il nostro, incidendo sulle loro economie e creando uno svantaggio competitivo per l'Occidente a vantaggio di altre nazioni, le cui navi non vengono attaccate". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commenta il via libera dell'Unione Europea alla nuova missione Aspides.

il contrammiraglio Stefano Costantino guido crosetto alla camera 7

ribelli houthi milizie houthi - mar rosso houthi - crisi nel mar rosso