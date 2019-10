CAZZOTTI FUORI MENU' - IN PROVINCIA DI TREVISO, UN 50ENNE DI ORIGINI ALBANESI PICCHIA LA MOGLIE AL RISTORANTE DAVANTI A TUTTI - UN CARABINIERE FUORI SERVIZIO ASSISTE ALLA SCENA E INTERVIENE A SALVARE LA DONNA - L’UOMO E’ STATO ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE E NEI SUOI CONFRONTI VIGE ORA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA CONIUGE…

Alberto Beltrame per www.ilmessaggero.it

VIOLENZA DOMESTICA

Ha picchiato la moglie al ristorante, davanti a decine di testimoni. Ma tra i commensali, allo stesso tavolo della vittima, c'era anche un carabiniere fuori servizio, che intervenuto in difesa della signora, ha subito chiamato i colleghi attivando immediatamente la procedura del codice rosso, la nuova legge contro la violenza sulle donne. E così il marito violento è stato subito allontanato dalla casa familiare e nei suoi confronti vige ora il divieto di avvicinamento alla coniuge, con la quale è in via di separazione.

L'episodio è avvenuto giovedì sera in un ristorante giapponese di Montebelluna. A finire davanti al giudice, che ieri mattina ha convalidato la misura restrittiva, un 50enne di origini albanesi da tempo residente in paese. Ora resta da capire se la donna avesse già subito in passato altre violenze, magari mai denunciate per paura delle conseguenze.