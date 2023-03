CE LA FARANNO STAVOLTA A SALVARLI? “OLTRE MILLE PERSONE IN PERICOLO AL LARGO DELLA CALABRIA: E' IN CORSO UNA MAXI OPERAZIONE DI SOCCORSO” – DOPO L’ALLARME LANCIATO IN MATTINATA DA FRONTEX SUL PESCHERECCIO IN AVARIA, LA GUARDIA COSTIERA PARLA ADDIRITTURA DI TRE IMBARCAZIONI IN DIFFICOLTÀ. CHIESTO AIUTO ALLA MARINA MILITARE...

Estratto da corriere.it

BARCONI MIGRANTI IN DIFFICOLTA' AL LARGO DELLE COSTE DELLA CALABRIA

Un'altra giornata di grande apprensione in mare. A confermare l'allarme lanciato in mattinata da Frontex, sul peschereccio in avaria al largo della Calabria, è ora anche la Guardia Costiera, che parla addirittura di tre imbarcazioni in difficoltà. «Sono in atto numerosi soccorsi al largo delle coste della Calabria — si legge in una nota —. Oltre 1000 le persone in pericolo». La Guardia Costiera ha anche chiesto aiuto alla Marina Militare, a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio, durante interventi di propria competenza.

A renderlo noto il ministero della Difesa spiegando che «è stato disposto l'immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell'area per le proprie attività operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell'azione. La nave militare sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l'assistenza richiesta».

BARCONI MIGRANTI

Ecco nel dettaglio l'intervento della Guardia costiera: « In queste ore le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329 della Guardia Costiera stanno intervenendo, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della Guardia Costiera - Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 - stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a SE di Roccella Ionica. I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità SAR italiana, risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore anche con l'impiego di un aereo ATR 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della Guardia Costiera». Secondo le ultime ricostruzioni sarebbero addirittura 1300 i migranti in difficoltà.

BARCONI

(…)