CE NE FOSSE UNO BUONO IN FAMIGLIA – SECONDO FONTI DI BUCKINGHAM PALACE IL PRINCIPE ANDREA È PRONTO A COLLABORARE CON L'FBI SUL CASO EPSTEIN. MA IL TERZOGENITO DI CASA WINDSOR FAREBBE BENE A PREPARARSI A ESSERE CHIAMATO A TESTIMONIARE ANCHE IN FRANCIA – UNA FIGURA BARBINA PER LA CASA REALE E PER LA POVERA ELISABETTA CHE ALLA FINE SI RITROVERÀ A RIVALUTARE IL FAMOSO "ANNUS HORRIBILIS"…(VIDEO)

Da "www.repubblica.it"

IL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA ROBERTS

Il principe Andrea è pronto a collaborare con l'Fbi sul caso Jeffrey Epstein se gli sarà richiesto. Lo riferiscono fonti di Buckingham Palace al Daily Mail. La scorsa settimana era emerso che la polizia metropolitana aveva deciso di non indagare sulle affermazioni di una donna statunitense che aveva dichiarato di essere stata costretta dal finanziere americano morto suicida in carcere ad avere rapporti sessuali con il terzo figlio della regina Elisabetta.

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Ma su Epstein, travolto dalle accuse di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, e sulle circostanze della morte del finanziere americano, sta indagando l'Fbi.

Intanto continuano a uscire nuove rivelazioni che imbarazzano ancora il principe pubblicate dai tabloid di tutto il mondo e che documentano l'amicizia del principe con Epstein. Adesso si parla del jet privato del miliardario sul quale si sarebbe trovato anche Andrea insieme ad un gruppo che includeva anche una modella russa.

il principe andrea e la regina elisabetta

Secondo i registri di volo, il principe e Anna Malova, allora 27enne, ex miss Russia e secondo a miss Universo nel '98, erano tra i nove passeggeri dell'aereo diretto dalle Isole Vergini americane (dove il finanziere teneva le sue orge private) alla Florida nel febbraio 1999. Condannata per aver falsificato una ricetta per il Vicodin, Malova è stata successivamente anche in carcere negli Stati Uniti per non aver rispettato un programma di riabilitazione ordinato dal tribunale per l'uso di antidolorifici.

il principe andrea

La scoperta del volo, finora sconosciuta, aumenta la pressione sulla casa reale britannica che continua a negare qualsiasi coinvolgimento nel caso. Il principe sabato ha rilasciato una dichiarazione in cui sostiene di non aver mai "assistito o sospettato alcun tipo di comportamento" che abbia portato alla condanna di Epstein nel 2008 e che il suo solo errore sia stato continuare a vederlo dopo la condanna.

il principe andrea e la regina elisabetta

Il volo del febbraio 1999, come sostiene il Sunday Times, è segnato nei registri tenuti dai piloti di Epstein depositati presso un tribunale americano da Virginia Roberts Giuffre, che afferma di essere stata usata come schiava sessuale da Epstein. Il diario di bordo era tra le quasi duemila pagine di documenti e non tra le 73 pagine dei registri dei voli di Epstein precedentemente rilasciati alla magistratura dove Andrea già figurava diverse volte tra i passeggeri.

il principe andrea

Nel 1999 sullo stesso volo erano presenti lo stretto amico di Epstein, Ghislaine Maxwell, figlia del defunto finanziere Robert Maxwell accusato da diverse vittime di aver assistito agli abusi sulle ragazze, Gwendolyn Beck, un ex dirigente del settore finanziario che si candidò senza sucesso al Congresso in Virginia nel 2014 (e al quale Epstein donò più di 12 mila dollari per la sua campagna).

il principe andrea gioca a golf 2 il principe andrea gioca a golf i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 3 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 2 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 1 IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN il principe andrea gioca a golf 1