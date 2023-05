CEFALEA CANAGLIA - QUASI UN TERZO DEI GIOVANI TRA GLI 8 E I 18 ANNI SOFFRE DI MAL DI TESTA, CHE AFFLIGGE METÀ DEGLI ADULTI - LE FORME PIÙ DIFFUSE TRA I GIOVANI SONO L'EMICRANIA E LA CEFALEA TENSIVA, CHE PUÒ COMPARIRE ANCHE INTORNO AI 6 ANNI - NONOSTANTE CI SIA UNA PREDISPOSIZIONE GENETICA AL DISTURBO, LA COMPARSA DEI SINTOMI IN COINCIDENZA CON L'INIZIO DELLA SCUOLA DIMOSTRA CHE TRA LE CAUSE CI SONO ANCHE I PROBLEMI SCOLASTICI E UN SOVRACCARICO DI ATTIVITÀ, MA ANCHE...

Estratto dell'articolo di Maria Rita Montebelli per “il Messaggero”

Nel mondo dell'emicrania e delle cefalee c'è un enorme sommerso che riguarda giovani e giovanissimi. Una recente metanalisi sull'argomento, la più completa mai effettuata, a firma di ricercatori dell'Università dell'Aquila, ha evidenziato che a soffrire di cefalea è più di un bambino o un ragazzo su due, cioè il 62% dei giovani della fascia d'età 8-18 anni. Mentre a soffrire di qualche forma di mal di testa è il 47% degli adulti. Il lavoro […] ha […]evidenziato che le forme più diagnosticate in questi pazienti sono emicrania e cefalea tensiva.

L'AMBULATORIO

In particolare, l'emicrania colpisce l'11% dei bambini e dei ragazzi nella fascia 8-18 anni (oltre uno su 10), contro il 14-15% degli adulti. La cefalea tensiva invece interessa il 17% dei giovani, in pratica quasi uno su 5 (negli adulti la prevalenza arriva al 38%). Per l'emicrania dei giovanissimi, l'età d'esordio si colloca intorno agli 8 anni. Più precoce, invece, la cefalea tensiva che può comparire anche intorno ai 6 anni. In coincidenza, quindi, con l'inizio della scuola.

«Il bambino che arriva negli ambulatori e riceve una diagnosi di emicrania ricorda la dottoressa Onofri - ha molto spesso una familiarità per questa condizione e questo suggerisce la presenza di una predisposizione genetica, in almeno la metà dei casi. Contribuiscono però alla comparsa del disturbo anche problemi scolastici e un sovraccarico di attività, soprattutto sportiva, come anche un uso eccessivo di smartphone e dispositivi elettronici fino a tarda notte. Spesso inoltre il bambino che soffre di emicrania e cefalee presenta anche disturbi del sonno, quali difficoltà ad addormentarsi e risvegli notturni frequenti».

Molto importante è inoltre secondo gli esperti curare l'alimentazione: non va mai saltata la colazione e non si devono assumere troppi carboidrati ai pasti, soprattutto se a scapito di frutta e verdura. […] Con il passare degli anni le cefalee tendono a scomparire soprattutto nei maschi, mentre nelle bambine in genere si trascinano verso l'età adulta. L'emicrania colpisce in eguale misura bambini e bambine nell'infanzia e nella prima adolescenza, mentre interessa soprattutto le ragazze intorno ai 17-18 anni probabilmente per fattori ormonali. […]

LE RELAZIONI

E anche tra gli adulti, l'emicrania è uno dei disturbi neurologici più comuni con un impatto altamente invalidante. Rappresenta, infatti, la seconda causa di disabilità al mondo al di sotto dei 50 anni. Il picco è intorno ai 30-34 anni in entrambi i sessi e la sua prevalenza, che è del 14-15% nella popolazione generale, dopo i cinquanta anni scende a circa il 5%. Si può considerare una patologia di genere, visto che le donne sono interessate con una frequenza tripla rispetto ai maschi (colpisce il 18% delle donne e il 6% degli uomini). […]

