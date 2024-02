IL CEFFONE SERVE: LO DICONO I GIUDICI - UNA DONNA DI 42 ANNI, IMPUTATA PER AVER DATO DEGLI SCHIAFFI ALLA FIGLIA 12ENNE, E’ STATA ASSOLTA. LA RAGAZZINA ERA STATA BECCATA MENTRE INVIAVA DELLE FOTO OSE' A UN RAGAZZO PIÙ GRANDE E LA MAMMA ERA "INTERVENUTA" - SECONDO I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI ROMA, LA DONNA "HA ESERCITATO UN POTERE/DOVERE DI EDUCAZIONE E CORREZIONE" - LA DONNA E' STATA CONDANNATA A UN ANNO A SETTE MESI PER MALTRATTAMENTI SULL'ANZIANA MAMMA E SULLA FIGLIA (MA PER ALTRI EPISODI)

Estratto dell’articolo di Giulio De Santis per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

schiaffo 3

Diede qualche schiaffo alla figlia di 12 anni perché stava mandando sue foto osé a un ragazzo di 19 anni. Il Tribunale ha escluso la punibilità della madre sostenendo che la signora, B.C. 42 anni, abbia agito nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere.

I giudici della prima sezione collegiale, presieduti da Alfonso Sabella, hanno ritenuto — come scritto nelle motivazioni – che «una volta sorpresa la figlia, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel potere/dovere di educazione e correzione dei figli che deve essere riconosciuto in capo a ciascun genitore».

BAMBINA PRESA A SCHIAFFI

Sempre i giudici rilevano come la figlia, sentita in aula nell’ambito del processo dove B. C. è stata imputata (e condannata) per maltrattamenti (con esclusione di questo episodio), «ha giustificato la madre riguardo allo schiaffo, dimostrando un alto grado di maturità».

«Forse vedere una figlia sbagliare in quelle condizioni(...) non lo so, mi metterei anch’io nei suoi panni», ha detto la ragazza, oggi maggiorenne, aggiungendo che «la madre era stata pesante». Pure la donna ha parlato in aula di questo episodio dicendo che, dopo quella scoperta, le è stato difficile gestire il rapporto con figlia. […]

BAMBINA PRESA A SCHIAFFI 1

L’imputata, seppure impegnandosi per far quadrare i conti (come dimostrano i tanti lavori svolti), si abbandona a imprecazioni e gesti violenti. In quell’occasione in particolare strappa il cellulare alla figlia e quello che scopre la lascia senza parole. La donna non dice una parola, ma molla qualche schiaffo alla ragazza. Lei – che nel corso dell’esame più volte ha detto di voler bene alla madre — riporta un occhio nero (o una ferita al labbro, come sostenuto dalla Procura) e per una settimana non va a scuola.

schiaffo 2

Nelle motivazioni alla sentenza i giudici osservano come sia proprio la figlia ad aver sottolineato che «la madre avesse le sue ragioni». Per il collegio questo singolo episodio non può essere ricompreso nei maltrattamenti. Al limite, per il Tribunale, avrebbe dovuto essere verificato «se c’è stata proporzionalità tra lo “jus corrigendi”, esercitato legittimamente della madre, e un eventuale eccesso colposo». […]

­­La donna, tra il 2016 e il 2019, ha dato diverse volte schiaffi non solo alla ragazza, ma anche a sua madre ed è stata per questo condannata a un anno e sette mesi per maltrattamenti.