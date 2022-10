4 ott 2022 08:29

CELLA & RIVOLTELLA - NELLA PRIGIONE DI LATACUNGA, IN ECUADOR, 15 DETENUTI SONO MORTI E 20 SONO RIMASTI FERITI IN UNA SANGUINOSA RIVOLTA - IL PETINENZIARIO È UN INCUBO: DAL FEBBRIO 2021, 400 PERSONE SONO STATE UCCISE A COLTELLATE O ADDIRITTURA DECAPITATE E LE AUTORITÀ, DAVANTI A 4300 DETENUTI VIOLENTI, NON RIESCONO AD FERMARE L'ORRORE - VIDEO