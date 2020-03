NOI, UOMINI SOLO – BOBBY SOLO MEMORIES A “OGGI”: “UNA VOLTA ERO IN TOURNÉE IN GIAPPONE, MI INVITÒ A CENA L’IMPERATORE HIROHITO E IO RISPOSI: ‘MA COME, È L’UNICO GIORNO LIBERO CHE ABBIAMO IN 40 SERATE’. SI OFFESERO E PER SEI ANNI HO DOVUTO CANCELLARE IL GIAPPONE DA TUTTI I TOOUR” – MORANDI, CLAUDIO VILLA E IL POLITICAMENTE CORRETTO: “SE ANDASSI IN TV DICENDO ‘AMO I COCKER’ MI DIREBBERO ‘SEI UN RAZZISTA, PERCHÉ…’”