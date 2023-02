22 feb 2023 19:01

CEMENTO ARMATO PER UN EGO SCONFINATO - L'ARABIA SAUDITA HA PRESENTATO IL PIANO PER "NEW MURABBA", UNA FUTURISTICA MEGALOPOLI CHE SARA' PRONTA ENTRO IL 2030 - AL CENTRO DEL PROGETTO IL "MUKAAB", UN GRATTACIELO A FORMA DI CUBO ALTO 400 METRI E IN GRADO DI CONTENERE 20 EMPIRE STATE BUILDING - IL PROGETTO È STATO VOLUTO DAL PRINCIPE MOHAMMED BIN SALMAN PER TRASFORMARE RIAD IN UN POLO COMMERCIALE E CULTURALE - IL NEW MURABBA AVRÀ OLTRE 104.000 UNITÀ RESIDENZIALI, DUE MILIONI DI METRI QUADRATI DI NEGOZI E…