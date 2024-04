19 apr 2024 14:47

CEMENTO ARMATO? NO, CEMENTO COCATO! IN PERU’ LA COCAINA CONFISCATA AI NARCOS VERRA’ MESCOLATA E UNITA A BLOCCHI DI CEMENTO. I MATTONI FINIRANNO PER ESSERE SMALTITI IN DISCARICA (E NON USATI PER COSTRUIRE EDIFICI) - IL PROCEDIMENTO RENDE PIÙ VELOCE LA DISTRUZIONE DELLA SOSTANZA, CONSENTENDO L'ELIMINAZIONE DI CIRCA 60 TONNELLATE DI STUPEFACENTE IN 40 ORE...