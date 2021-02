6 feb 2021 13:43

CENE CARBONARE – TREDICI PERSONE SONO STATE MULTATE PER ESSERE STATE SCOPERTE MENTRE BANCHETTAVANO IN UN RISTORANTE DEL CENTRO STORICO DI MEDA, IN PROVINCIA DI MONZA, IL 4 FEBBRAIO SCORSO. LA TAVOLA ERA APPARECCHIATA PER 13, MA NON C’ERA NESSUNO: ECCO DOVE I CARABINIERI HANNO SCOVATO I CLIENTI