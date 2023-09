7 set 2023 19:56

CENSORI DA CENSURA – ENNESIMA USCITA SCANDALOSA IN ITALIA PER QUEGLI SVALVOLONI DI KANYE WEST E LA "MOGLIE", BIANCA CENSORI: A FIRENZE LEI È USCITA DALL'HOTEL "VESTITA" CON UN CUSCINO A COPRIRE LE TETTE. LUI, INVECE, SEMBRA NON CAMBIARSI DA GIORNI: È SEMPRE VESTITO CON LA TUNICA NERA CON CUI È STATO AVVISTATO DURANTE LA GITA IN BARCA "CON BOCCAGLIO", A VENEZIA – GLI AMICI DI LEI SONO PREOCCUPATI PER LA SUA SALUTE MENTALE: “TEMIAMO POSSA ESSERE MANIPOLATA...” - VIDEO