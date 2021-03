CENTOCELLE, MILLE GUAI – UNA 20ENNE CORAGGIOSA METTE IN FUGA TRE LADRI CHE STAVANO FORZANDO LA SERRANDA DI UN CONCESSIONARIO DI MOTO NEL QUARTIERE ROMANO E I MALVIVENTI SI VENDICANO INCENDIANDOLE L’AUTO - DOPO AVER SVENTATO IL FURTO LA RAGAZZA È STATA PEDINATA E LA BANDA HA SCOPERTO CHE ERA LA PROPRIETARIA DI UNA 500 BIANCA - L’AUTO È STATA COSPARSA DI BENZINA ED È STATA DATA ALLE FIAMME: ORA LEI VIVE NEL TERRORE CHE…

Emilio Orlando per "www.leggo.it"

auto carbonizzata della 20enne a centocelle

Vede i ladri in azione, avverte il proprietario del negozio ed evita il furto. Ma i malviventi si “vendicano” per essere stati scoperti: così una ragazza di 20 anni, cittadina modello, vede la propria auto in fiamme. Incendiata per ritorsione.

Accade a Roma, quartiere Centocelle. E accade tutto in pochissimo tempo, per di più a pochi metri da un bar dove si stava consumando un delitto.

I tre malviventi stavano forzando la serranda di un concessionario di moto, quando la ragazza - che rientrava a casa - ha chiamato il proprietario (che conosceva) mettendoli in fuga. Via dei Glicini è una strada parallela alla principale strada dello “shopping”. La 20enne, di famiglia perbene, ha avvertito strani rumori.

auto carbonizzata della 20enne a centrocelle 2

Erano le 21.30 di lunedì scorso. Insospettita anche se molto spaventata, si è avvicinata per vedere meglio quando ha notato tre uomini che stavano forzando l’ingresso dell’officina di motociclette. Il suo senso civico le ha suggerito di avvisare il commerciante. Quando i ladri, probabilmente stranieri dell’est Europa, hanno capito che in poco minuti sarebbe arrivata la Polizia, si sono allontanati ma hanno continuato a tenere d’occhio la ragazza per scoprire dove aveva parcheggiato la sua auto. Una Fiat 500 bianca.

vigili del fuoco polizia

Uno dei banditi, con sangue freddo e voglia di vendetta, ha quindi trovato il tempo per cospargere la vettura di benzina. Dopo aver rotto i vetri, ha appiccato le fiamme proprio sotto gli occhi della 20enne. Uno choc dopo l’altro. I tre non sono ancora stati individuati dalle forze dell’ordine, così la giovane vive nell’angoscia dopo aver già visto andare in fumo l’auto.

vigili del fuoco

Una storia, questa, che non è giusto mettere in sordina. Chi ha denunciato un reato in corso, ora si trova nella scomoda situazione di temere ancora. Furti e rapine sono in aumento, soprattutto durante gli orari del coprifuoco notturno quando Roma è deserta. La gente ha paura. Nel 2019 ad esempio a Centocelle ci sono stati diversi incendi ad attività commerciali che avevano collaborato con le forze dell’ordine per provare a sconfiggere lo spaccio di droga, quesi certamente gestito da marocchini.

polizia