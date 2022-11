NON SARANNO DI CERTO I MEDICI NO VAX A SALVARE LA SANITÀ AL COLLASSO – SONO APPENA UN MIGLIAIO I MEDICI NON VACCINATI CONTRO IL COVID TORNATI AL LAVORO OGGI DOPO CHE IL GOVERNO HA DECISO DI REINTEGRARLI – E CI SONO STATE TENSIONI IN ALCUNI OSPEDALI CON I COLLEGHI REGOLARMENTE VACCINATI…