CERCASI LIBIDO DISPERATAMENTE - DURANTE LA PANDEMIA, IN TUTTO IL MONDO, SI E' REGISTRATO UN CALO DELL'ATTIVITA' SESSUALE, MASTURBAZIONE COMPRESA - SECONDO GLI ESPERTI E' UN EFFETTO DELL'ANSIA GENERALIZZATA E DELLE LUNGHE GIORNATE PASSATE INSIEME AI NOSTRI PARTNER: "IL DESIDERIO E' ATTIVATO DAL SENSO DI NOVITA'" - ECCO LE POSSIBILI SOLUZIONI PER RIACCENDERE LA LIBIDO...

Dagotraduzione dal Guardian

Durante la pandemia quasi tutti noi abbiamo verificato un calo della libido. In una ricerca condotta dal Kinsey Institute presso l'Università dell'Indiana lo scorso anno, quasi la metà degli intervistati ha confessato un calo della frequenza del comportamento sessuale, compresa la masturbazione (sebbene una persona su cinque abbia affermato di aver provato qualcosa di nuovo nella propria vita sessuale, come posizioni o sexting).

«Sta sicuramente colpendo le persone», afferma Kate Moyle, una terapista psicosessuale e conduttrice del podcast "The Sexual Wellness Sessions”. «L'ansia generalizzata è a un livello più alto: ci sono minacce alla salute, al benessere, al lavoro, all'istruzione o alle cure mediche. Non vediamo amici o familiari. Quest’ansia può colpirci all'interno della camera da letto: le persone riferiscono di essere più distratte, o che trovano più difficile entrare nell’atmosfera, che hanno pensieri più invadenti o pensieri automatici più negativi.

Ma per alcune persone, durante questo periodo, l’attività sessuale potrebbe invece essere aumentata, dice, come forma di sollievo dallo stress. «Per loro funziona in questo modo – e vale anche per le abitudini di masturbazione. Per le persone che trovano più difficile entrare nel giusto spazio di testa quando sono stressate, o trovano difficile staccare la spina non c'è via di fuga. Facciamo i genitori, lavoriamo, ci rilassiamo e ci alleniamo tutti nello stesso spazio».

Per David, 28 anni, la pandemia ha accelerato la fine della sua relazione, perché ha messo in luce la discrepanza nelle pulsioni sessuali tra lui e la suo partner. «Durante il blocco, si riduceva a una volta al mese e questo era un problema per me», dice. «Il sesso è davvero importante ed è un'espressione di intimità. Ha causato un'enorme ansia, perché ogni ogni tentativo è stato rifiutato».

La coppia ha avuto una sessione di consulenza e lui ha continuato la terapia da solo da quando si sono lasciati, il che, secondo lui, è stato utile. Può essere difficile, dice, per gli uomini parlare tra loro di problemi sessuali. «C'è un discorso superficiale, ma quando provi qualcosa di più profondo, l'altro amico si apre».

Se sei in grado di lavorare da casa e vivere con un partner, per gran parte dell'ultimo anno sarai stato uno sopra l'altro. «Non siamo abituati a passare tutto questo tempo con i nostri partner», afferma Moyle. «Vediamo tutte le parti peggiori, le parti che ci irritano o che riteniamo sconsiderate. Otteniamo questa lente negativa, perché non c'è scampo l'uno dall'altro».

Moyle afferma che il blocco – e l'eccessiva familiarità che genera – va contro il desiderio, che è «attivato da un senso di novità, o dal non sapere cosa aspettarsi». È ciò che la psicoterapeuta Esther Perel ha descritto come coltivare "il tuo giardino segreto" - mantenere un po' di mistero o spazio. «Se l'intimità cresce attraverso la ripetizione e la familiarità, l'erotismo è intorpidito dalla familiarità», ha scritto in Mating in Captivity, il suo libro sul mantenimento di una vita sessuale appagante in una relazione a lungo termine.

Anche se sono stati solo al lavoro, potremmo perdere i nostri partner; vederli in un contesto diverso - vestiti per l'ufficio, prepararsi per una presentazione, andare a fare volontariato - può accendere la lussuria. «Se ci vediamo sempre in pigiama, lavorando al computer, non è esattamente uno scenario che induce al desiderio per la maggior parte delle persone», afferma Laura Vowels, terapista sessuale e relazionale e ricercatrice principale presso Blueheart, un app di terapia sessuale. «Ci vorrà un po' più di impegno».

Anche avere del tempo per una sveltina durante una pausa pranzo di lavoro da casa può diventare una fonte di pressione. «Alcune persone pensano: “Dovremmo usare il tempo” e molti di loro provano delusione per il fatto che non l'hanno fatto», afferma Vowels. Le persone potrebbero averlo fatto all'inizio, quando era più che altro una novità, ma si è presto esaurito, dato che non è nuovo ed eccitante».

Molte persone sono stanche e annoiate. Il Covid-19 Social Study dell'University College London ha rilevato che, rispetto al primo blocco, circa uno su tre di noi dedica meno tempo a hobby o progetti creativi, mentre uno su cinque guarda più TV e film o gioca di più. Uno su tre lavora più ore. I livelli di felicità sono più bassi. Anche se il sesso fa bene - riduce lo stress, brucia calorie e rafforza il sistema immunitario - può sembrare un'altra cosa da aggiungere al carico di lavoro.

Non aiuta il fatto che abbiamo dovuto adeguarci alle routine di cambio man mano che le restrizioni sono cambiate. «Le coppie potrebbero aver sviluppato l'abitudine di fare sesso il mercoledì mattina quando i bambini andavano a scuola, ma poi i bambini sono rimasti a casa», afferma Vowels.

Per le persone single, la mancanza di opportunità di uscire con qualcuno o incontrarsi per fare sesso è stata netta - sono state «effettivamente obbligati a un periodo di celibato», come ha affermato il Kinsey Institute.

Per i single in particolare, dice Vowels, «questo è un momento perfetto, in un certo senso, per esplorare la propria sessualità. Si tratta di scoprire cosa piace e cosa no, quindi quando riesci a goderti ilsesso con un'altra persona – se è quello che vuoi – allora hai imparato qualcosa su te stesso».

Se non sei preoccupato per il tuo desiderio sessuale ridotto e questo non sta causando problemi di relazione, «allora non è un problema», dice Vowels. «Non fare sesso è un'opzione assolutamente valida, soprattutto durante una pandemia. Ma se a qualcuno piacesse quella parte di sé e volesse riaverla, è un'altra storia».

Potrebbe esserci un problema medico di fondo che vale la pena discutere con il tuo medico di famiglia, ma se sospetti che la questione sia invece riaccendere la passione con il tuo partner o con te stesso, puoi prendere le cose in mano. «Potrebbe essere necessario utilizzare stimoli diversi», afferma Vowels, che suggerisce di provare giocattoli sessuali.

Moyle suggerisce di affrontarlo in coppia: guardate insieme un sito di giocattoli sessuali o ascoltate un podcast sul sesso e parlatene. L'idea, dice, è quella di introdurre la novità, «ma insieme. Consideralo un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo sull’altro. Penso che molte coppie abbiano smesso di sentirsi curiose l'una dell'altra in isolamento. Succede comunque in genere nelle relazioni a lungo termine: presumiamo di sapere tutto del nostro partner».

Non deve essere necessariamente qualcosa di "sexy"; potrebbe essere anche cucinare insieme. «Questa è un'esperienza condivisa. Parlare e sentirsi più vicini ai nostri partner può renderci più aperti a scenari sessuali o desideri reattivi. È bello ricordare che possiamo divertirci, giocare insieme». Potremmo stare insieme tutto il giorno, tutti i giorni, ma dovremmo riconoscere che questo non è necessariamente "tempo di qualità", dice Moyle.

La tecnologia può essere una barriera, soprattutto perché i nostri orari di lavoro sono diventati sfocati, quindi avere una serata senza telefono o bandire i dispositivi dalla camera da letto può aiutare. «L'attenzione indivisa è una parte importante dell'intimità», afferma Moyle, che aggiunge che è importante anche trascorrere del tempo separati.

Anche se sembra meccanico e poco sexy, dovremmo programmare momenti intimi. «Sappiamo che viene attivato il desiderio reattivo, quindi ciò che spesso dobbiamo fare è creare l'opportunità di attivarlo, piuttosto che restare seduti ad aspettare che il desiderio si manifesti spontaneamente», afferma Moyle. «Abbiamo quest'idea che le relazioni e le vite sessuali accadano e basta e che non dovremmo coltivarle intenzionalmente, ma non è così. Lo facciamo con tutto il resto della nostra vita; perché non dovremmo farlo con il sesso e le relazioni?»

Molti terapisti del sesso e delle relazioni parlano dell'importanza del “bollire lentamente” – gesti di eccitazione leggera senza l'aspettativa o la possibilità del sesso. Pensa di abbracciare il tuo partner mentre passi e inalare il suo profumo. «Dì: “Possiamo semplicemente baciarci, coccolarci o toccarci”. Ovviamente, se va oltre, va oltre, ma non c'è nessuna pressione o aspettativa di ottenere qualcosa; è solo tempo insieme», dice.

Anthony e sua moglie hanno cercato di ritagliarsi un appuntamento-notte, una volta che i loro figli sono a letto. (È stato «sicuramente bello», dice, ma non una soluzione istantanea). Pensa che le cose pratiche - i bambini che tornano a scuola, i loro genitori che vengono vaccinati, la vita che si apre un po' di più - aiuteranno, «ma non aspettarti che le nostre vite sessuali tornino ruggenti non appena le cose saranno aperte. Penso che sia un processo più lungo».

