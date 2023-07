CERCAVA SESSO, L'HANNO FATTO FESSO – VICINO ROMA UN 34ENNE VIENE AGGANCIATO SU UNA APP DI INCONTRI OMOSESSUALI E VIENE CONVINTO A UN INCONTRO HOT IN CAMPORELLA - SOLO CHE AL POSTO DI UN PARTNER VOGLIOSO HA TROVATO UNA BANDA DI RAGAZZI DI ORIGINI ALBANESI CHE GLI HA FREGATO OROLOGIO, PORTAFOGLI E CELLULARE – IL POVERETTO HA DENUNCIATO E I QUATTRO SONO STATI BECCATI…

Estratto dell’articolo di Chiara Rai per “il Messaggero”

Si era dato appuntamento con un ragazzo tramite una app di incontri per soli uomini ma invece di trascorrere una piacevole serata in compagnia è stato aggredito e rapinato da una banda di quattro malviventi finiti in manette grazie alla denuncia della vittima, un uomo di Monterotondo di 34 anni.

I carabinieri della Compagnia locale diretta dal tenente colonnello Gianfranco Albanese hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro ragazzi, di origine romena e albanese, di età compresa tra 20 e 23 anni, accusati di rapina consumata. Le indagini sono state avviate grazie alla vittima che ha subito sporto denunciato alla Stazione dei carabinieri di Monterotondo, lo scorso 26 febbraio.

[…] La vittima, 34 anni, tramite una app per incontri tra uomini, è entrata in contatto con altro uomo. I due si sono scambiati dei messaggi e poco dopo hanno deciso di incontrarsi personalmente. Una pratica che poi si è rivelata essere molto pericolosa per l'uomo in cerca di compagnia. L'incontro è avvenuto in tarda serata e la vittima è subito salita a bordo dell'auto guidata da un uomo che poi è risultato essere un giovane di 20 anni. Dopo circa cento metri il conducente ha fermato la vettura in un parcheggio isolato è abbastanza buio.

Appena fermi, dal retro dell'auto sono sbucati altri tre uomini di età compresa tra 20 e 23 anni che hanno aggredito la vittima e, con violenza e minacce, hanno rapinato l'uomo di vari oggetti tra cui orologio, portafogli, smartphone. Non contenta, la banda di malviventi ha costretto l'aggredito, ancora terrorizzato, ad andare a casa per consegnare altri oggetti, compresa la carta di credito. […]

Dopo meticolose ricerche e verifiche sono state identificate le quattro persone destinatarie della misura cautelare. Dalle indagini è emerso, tramite uno scambio informativo con altri reparti dell'Arma dei carabinieri, che i quattro erano stati fermati dai carabinieri di Castel Gandolfo lo scorso 16 marzo con le stesse accuse. […]

L'utilizzo delle app e dei siti di incontri è cresciuto per anni ma, come è accaduto per molti altri servizi digitali, ha subito una forte accelerazione con la pandemia. Secondo la società di dati Apptopia, le prime 20 app di dating hanno acquisito 1,5 milioni di utenti attivi al giorno. Inoltre ci sono 234 milioni di utenti in tutto il mondo nel 2021, un numero che ci si aspetta cresca fino a 276.9 milioni entro il 2024. Numerosi sono i rischi informatici che possono essere evitati.

