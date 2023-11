28 nov 2023 20:00

CERTI AMORI NON FINISCONO – PUPO SI SMENTISCE E VOLA IN RUSSIA PER UN’ESIBIZIONE ALLA TRASMISSIONE “LE LEGGENDE DI RETRO FM”: A MAGGIO SCORSO IL CANTANTE AVEVA RINUNCIATO A CANTARE NEL PAESE DOPO AVER RICEVUTO MINACCE DI MORTE – MA SONO BASTATI ALCUNI MESI PER FARGLI CAMBIARE IDEA: È VOLATO A MOSCA E DAL PALCO HA URLATO AL PUBBLICO IN VISIBILIO “RUSSIA, TI AMO”