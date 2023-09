IL CERVELLO E IL BRACCIO ARMATO: DUE EREDI PER PRIGOZHIN – SECONDO QUANTO EMERGE DA TELEGRAM, NEL SUO TESTAMENTO IL CAPO DELLA WAGNER AVREBBE INDICATO IL FIGLIO PAVEL ALLA GUIDA DELLA GALASSIA DI AZIENDE CHE VANNO DAL CATERING ALLE MINIERE DI DIAMANTI FINO AI GIACIMENTI DI PETROLIO – IL COMANDO MILITARE DELLE TRUPPE PASSEREBBE AD ANTON ELIZAROV, DETTO “LOTUS”, GIÀ IMPEGNATO IN SIRIA, REPUBBLICA CENTRAFRICANA E LIBIA – L'INCOGNITA È FINO A QUANDO I MERCENARI RIUSCIRANNO A RESISTERE ALLE BRIGATE ALTERNATIVE LEGATE AL CREMLINO...

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “Il Messaggero”

evgheny prigozhin e anton elizarov

Affiorano sui canali Telegram russi le prime disposizioni testamentarie di Evgenij Prigozhin, il carismatico capo dei mercenari del gruppo Wagner morto in un disastro aereo dalle cause ancora sconosciute il 23 agosto.

La piramide della sua holding avrebbe una "testa" militare e un'altra economica, in cima quindi un duopolio formato da un comandante militare che potrebbe essere Anton Elizarov, detto Lotus, e dal figlio di Prigozhin, Pavel, alla guida dell'intricata galassia multinazionale di tutte le aziende collegate alla capofila Concord: dal catering alle miniere di oro e diamanti ai giacimenti di petrolio […]

Pavel Prigozhin

L'idea di Prigozhin, codificata addirittura in algoritmi, sarebbe stata quella di garantire la sopravvivenza di un braccio militare in grado di proteggere le attività economiche della famiglia, specie nel caso di eventi traumatici come l'attentato all'Embraer con a bordo i tre capi della holding: Prigozhin stesso, il co-fondatore dell'esercito mercenario Dmitry Utkin e il responsabile dell'organizzazione, Valery Chekalov. Tutti sepolti in cimiteri di San Pietroburgo, con funerali quasi segreti.

Una fonte del canale Ceka-Ogpuha rivela che i comandanti di Wagner sono tornati nella storica base di Molkino, nell'area di Krasnodar da cui lo scorso 24 giugno era partito l'ammutinamento e la «marcia della giustizia» interrotta a 200 chilometri da Mosca, che Putin non ha più perdonato al suo ex chef e oligarca del catering.

Tra oggi e domani, i reduci dalla guerra in Ucraina e dalla diaspora tra Bielorussia e Africa dovrebbero nominare-eleggere Elizarov-Lotus, col quale in passato Prigozhiv si era fatto ritrarre portandolo in palmo di mano come l'ufficiale che «senza fare il moccioso, in due settimane», aveva conquistato Soledar, la città del sale e del gesso, dopo mesi di vani tentativi delle forze regolari russe.

anton elizarov evgheny prigozhin

A Molkino, Lotus aveva già comandato un gruppo della X Brigata delle forze speciali negli anni in cui era un giovane ufficiale rampante dell'esercito di Mosca ed era candidato a diventare presto generale. A placcarlo e coprirlo d'ignominia, nel 2014, a 33 anni, l'accusa di essersi appropriato di un appartamento di servizio. Scandalo che portò al suo sfratto non solo dalla casa, ma anche dall'esercito.

Prigozhin, estimatore delle sue capacità guerresche, gli aprì le porte di Wagner e lo fece crescere in Siria, Repubblica centrafricana e Libia, i tre principali teatri di attività mercenaria del gruppo. In un incontro che doveva essere riparatore tra Putin e Prigozhin coi comandanti Wagner al Cremlino, pochi giorni dopo la marcia su Mosca, lo Zar aveva proposto di affidare l'esercito mercenario a un altro comandante, l'ex colonnello artigliere e paracadutista Andrei Troshev alias Sedoy, o "Capelli grigi". Prigozhin scosse la testa e fu allora, probabilmente, che optò per Lotus, nella speranza di mantenere l'autonomia di Wagner e dei suoi interessi in Africa.

[…] davvero il candidato di Putin, Sedoy, è uscito di scena? E poi, sulla scia dei dubbi seminati dall'intelligence ucraina e britannica e da certi canali Telegram russi: non è che al vertice della piramide di Wagner c'è ancora Prigozhin (che non sarebbe morto) e sotto di lui Pavel e Lotus?

