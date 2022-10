CESSI D'ESISTERE - UNO DEI BAGNI PIÙ ANTICHI DEL GIAPPONE, COSTRUITO PIÙ DI 500 ANNI FA IN UN TEMPIO BUDDISTA A KYOTO, È STATO DISTRUTTO DA UN'AUTOMOBILE IN RETROMARCIA - IL COLMO È CHE ALLA GUIDA DELL'AUTO C'ERA UN RESPONSABILE DEI BENI CULTURALI!

Da “il Fatto quotidiano”

Un’altra notizia, in qualche modo affine alla tragedia collettiva intestinale di Gubbio, arriva dal Sol Levante. Parliamo ancora di toilette: il bagno più antico del Giappone, un’opera risalente a 500 anni fa, costruita in un tempio buddista è stata distrutta da un’automobile in retromarcia, guidata peraltro da un responsabile dei beni culturali.

Lo racconta un articolo del Guardian: “Il guidatore di 30 anni, che lavora per la Kyoto Heritage Preservation Association, ha danneggiato il bagno comune, situato all’interno del tempio Tofukuji di Kyoto, dopo aver accelerato per errore mentre il veicolo era in retromarcia, schiantandosi contro la porta di legno dell’edificio. Subito dopo l’incidente, avvenuto lo scorso lunedì mattina, l’uomo ha chiamato la polizia. Nessun altro era all’interno del tempio buddista zen al momento della collisione l’autista è rimasto illeso”. Resta il dubbio che avesse mangiato un sushi del famoso tonno di Gubbio anche lui.

