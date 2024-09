CHE C'ENTRANO I FASCISTELLI CON UNA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA? NIENTE - A LUCCA È SCOPPIATO UN PUTIFERIO PER LA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA, "RETE DEI PATRIOTI" ALLA PROCESSIONE RELIGIOSA PIÙ IMPORTANTE DELLA CITTÀ - GLI ESTREMISTI HANNO SVENTOLATO UNO STENDARDO UGUALE A QUELLO CHE MOSTRANO I SOLDATI RUSSI IN UCRAINA, CHE RAFFIGURA IL VOLTO DI CRISTO - LA POLEMICA DIVENTA POLITICA CON LE OPPOSIZIONI CHE ACCUSANO IL SINDACO (INDIPENDENTE DI DESTRA) DI NON AVER FATTO NULLA PER EVITARE LA PARTECIPAZIONE DEI FASCISTELLI...

(ANSA) - Polemica a Lucca per la partecipazione della Rete dei Patrioti, formazione di estrema destra, alla processione della Luminara del Volto Santo di Lucca avvenuta ieri sera per le vie del centro. E' la più importante manifestazione religiosa della città. Rete dei Patrioti ha sfilato in fondo alla lunga fila di migliaia di fedeli esibendo uno stendardo uguale a quello che sono soliti sventolare i soldati della Russia nelle zone di guerra in Ucraina, raffigurante, appunto, il volto di Cristo.

Tali 'Patrioti' sono già stati autori dei volantini contro il Toscana Pride e ieri sera ci sono tornati sopra criticando l'evento Lgbt a confronto con la processione religiosa del Volto Santo che, invece, dicono, è "vera espressione dell'identità lucchese a differenza del ridicolo Toscana Pride".

"Siamo certi che i lucchesi abbiano gli anticorpi culturali per respingere questa folle ideologia - continuano - Ci aspettavamo dall'amministrazione comunale una reazione più decisa: speriamo di vedere nei prossimi mesi iniziative di segno opposto, in sostegno alla vita e alla famiglia tradizionale, patrocinate dal Comune". La presenza degli estremisti di destra ha fatto reagire Diocesi e Comune, che organizzano la processione del Volto Santo. Entrambi prendono le distanze.

Il sindaco Mario Pardini su Fb dice di non aver autorizzato né l'adesione, né la partecipazione e respinge ogni addebito da parte dell'opposizione. "Non si perde l'abitudine di attribuire alla mia amministrazione cose completamente false. Far passare il messaggio che il Comune abbia autorizzato a partecipare alla processione un gruppo che non ha nessun legame con me e la mia amministrazione, cui non è mai stato vicino e che mai è stato alleato alle elezioni, e far passare il messaggio che la mia amministrazione nel silenzio abbia politicizzato la Santa Croce, è vergognoso.

Non si deve usare questo momento, in cui dovremmo ritrovare il senso di comunità, per mera propaganda politica. Purtroppo come al solito il livello del dibattito politico è questo". Posizione ribadita dall'Arcidiocesi che in una nota precisa che non era a "conoscenza e pertanto non ha dato alcuna autorizzazione. Nessuna richiesta è mai pervenuta da questo 'gruppo'" e comunque "è bene sottolineare che non spetta all'Arcidiocesi gestire l'ordine pubblico, in particolare per la componente civile del corteo".

Arcidiocesi e Comune, sulla base di un regolamento, vagliano insieme le domande formalmente poste per partecipare alla Luminara. Il sindaco di Lucca Mario Pardini in particolare ha voluto riferirsi all'attacco mossogli dal consigliere comunale di Sinistra civica, Daniele Bianucci, riguardo alla presenza della Rete dei Patrioti in fondo alla processione del Volto Santo.

"Il sindaco si guarda bene dal dissociarsi con chiarezza dall'estrema destra (la rete dei Patrioti era al primo turno nella lista di Barsanti, e al ballottaggio era quindi apparentata con Pardini, che senza di loro non avrebbe mai vinto), e al contempo paventa denunce - aveva scritto il consigliere del centrosinistra Daniele Bianucci - Ma come faceva il sindaco a non sapere nulla della loro partecipazione, se la rete dei Patrioti lo aveva annunciato più volte sulla stampa, da almeno dieci giorni?". Ma il sindaco Pardini respinge queste affermazioni come "false".