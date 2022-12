CHE S'INVENTERANNO ORA CONCITA DE GREGORIO E MICHELE SERRA PER DIFENDERE LA MOGLIE DI SOUMAHORO? – LILIANE MUREKATETE È INDAGATA DALLA PROCURA DI LATINA NELL’INCHIESTA SULLE COOPERATIVE KARIBU E AID,INSIEME ALLA MADRE E AD ALTRE QUATTRO PERSONE – L’ACCUSA È DI AVER INDICATO “ELEMENTI PASSIVI FITTIZI” NELLA DICHIARAZIONE DELL’ANNO DI IMPOSTE 2019, “UTILIZZANDO FATTURE RELATIVE A OPERAZIONI INESISTENTI” – ALLA MADRE, MARIE THERESE MUKAMITSINDO, SONO STATI SEQUESTRATI PIÙ DI 600MILA EURO (MEJO DI PANZERI)

1. MOGLIE SOUMAHORO, IO TOTALMENTE ESTRANEA AI FATTI

(ANSA) - "La signora Murekatete si dichiara assolutamente estranea rispetto ai fatti contestatile, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro, e siamo certi che a breve, anzi a brevissimo, verrà fatta chiarezza e dimostrata la totale innocenza della mia assistita". E' quanto fa sapere Lorenzo Borrè, legale di Liliane Murekatete.

2. INDAGATA LA MOGLIE DI SOUMAHORO. I PM SEQUESTRANO 650 MILA EURO A TRE INDAGATI. LILIANE MUREKATETE: “SONO INNOCENTE”

Giacomo Galeazzi per www.lastampa.it

Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, è indagata dalla Procura di Latina nell'ambito dell'inchiesta legata alle cooperative pro migranti Karibu e Aid. Con lei, come già noto, c'è la madre Marie Terese Mukamitsindo, suocera dunque del deputato, ma anche altri quattro nomi. Sarebbero dunque almeno sei gli indagati per la vicenda.

La procura di Latina ha applicato nei confronti del consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu, riferibile ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro, la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un anno, con la pubblica amministrazione e di esercitare per lo stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche.

E' stato poi applicato il sequestro preventivo "del profitto del reato" per oltre 639mila euro nei confronti di un indagato e di oltre 13 mila nei confronti di altri due indagati.

Reati tributari

Il riferimento è a reati tributari: fatture "per operazioni inesistenti" tra il 2015 e il 2019. «La signora Murekatete si dichiara assolutamente estranea rispetto ai fatti contestatile, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro, e siamo certi che a breve, anzi a brevissimo, verrà fatta chiarezza e dimostrata la totale innocenza della mia assistita», afferma l'avvocato Lorenzo Borrè, legale di Liliane Murekatete.

La moglie del deputato, secondo quanto si legge nell'ordinanza del Gip di Latina, in concorso col fratellastro Michel Rokundo (anche lui indagato), e con la madre di entrambi Mukamitsindo, nella loro qualità di consiglieri di amministrazione della Karibu dal 2018 a oggi "al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto indicavano (o omettevano di vigilare affinché altri e in particolare la Mukamitsindo indicassero) elementi passivi fittizi" nella dichiarazione dell'anno di imposte 2019, «utilizzando fatture relative a operazioni inesistenti emesse dall'associazione di promozione sociale “Jambo Africa”, per un imponibile complessivo di 55.701 euro, con Ires dovuta e evasa pari a complessivi 13.368 euro».

Liquidazione coatta

Intanto ieri «presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Latina abbiamo avuto una convocazione senza esito per altri 5 lavoratori ex Karibu per notevoli stipendi non pagati: i rappresentanti di Karibu e Aid non si sono presentati, inviando una missiva la quale asserisce che loro non hanno più titolarità a seguito del procedimento attivato dal ministero delle Imprese», che aveva prospettato per Karibu la liquidazione coatta per troppi debiti e per Aid lo scioglimento per irregolarità non sanabili», rende noto il sindacato Uiltucs di Latina, che segue gli ex dipendenti delle due cooperative riferibili ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro.

«Continua a salire il contatore degli stipendi non pagati», aggiunge il sindacato . Nella giornata di ieri «i 5 lavoratori attendevano la presidente per gridare e rivendicare il salario. Il confronto è rinviato al momento in cui verrà ufficializzato il commissario»,sottolinea la Uiltucs Latina che, prendendo atto della mancata presenza della presidente Marie Terese Mukamitsindo (suocera di Soumahoro, ndr), attiverà tutte le procedure del caso affinché anche questi altri lavoratori percepiscano i salari non corrisposti».

Tavolo

«Come richiesto dalla Uiltucs Latinail prefetto ha convocato tutte le parti, comprese le associazioni datoriali che in territorio Pontino si occupano di accoglienza e integrazione degli immigrati, affidatari degli appalti dei vari enti che da tempo accolgono e svolgono servizi attraverso progetti e stanziamenti di risorse pubbliche», comunica il sindacato, che segue il caso degli ex dipendenti delle cooperative riferibili alla famiglia del deputato Aboubakar Soumahoro.

«La Uiltucs Latina - è spiegato - intende affrontare le tante criticità scaturite dalla gestione delle cooperative Karibu e Aid. Ancora oggi tanti dipendenti sono senza salario e senza occupazione. In ultimo, l'azzeramento degli appalti Karibu e Aid ha determinato ulteriori perdite di posti di lavoro». Queste figure professionali - evidenzia il sindacato - «debbono essere ricollocate, la cattiva gestione delle Cooperative oggetto di indagine non deve ricadere sui lavoratori già devastati dalle mancate retribuzioni non corrisposte dai rappresentanti della Karibu e Aid».

Ai datori di lavoro e ai soci, rimarca la Uiltucs, «i compensi venivano erogati, ma per i lavoratori non c'erano stipendi, a loro dire a causa dei ritardi degli enti" nell'effettuare i pagamenti. Il tavolo deve avere un obiettivo ben chiaro: il modello di accoglienza e integrazione deve dimenticare il sistema Karibu e Aid.

Per noi bisogna con urgenza sottoscrivere un protocollo del settore con tutte le parti con degli impegni precisi, per il lavoro dignitoso, verificare le condizioni degli operatori oggi in forza alle coop, gestori dei progetti e nuove affidatarie degli appalti Karibu e Aid. Il tutto anche a beneficio della collettività».

Alla Uiltucs Latina si sono rivolti tanti ospiti minori i quali denunciavano condizioni disagiate. Il salario non pagato da mesi - conclude la nota sindacale- «rimane la difficoltà principale, la sostituzione del pagamento deve essere applicata come ha fatto la prefettura nei giorni scorsi, gli enti gestori dei progetti devono rispondere nell'immediatezza», e anche questo sarà il tema della discussione di oggi.

