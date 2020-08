CHE AFA CHE FA! - L’ANTICICLONE AFRICANO PORTA ARIA TORRIDA SULL’ITALIA – IL PICCO DELLE TEMPERATURE CI SARÀ DOMANI, SEI CITTÀ CON BOLLINO ARANCIONE PER IL CALDO – 40 GRADI IN SICILIA, PUNTE MASSIME DI 38 GRADI SU UMBRIA TOSCANA E LAZIO E CIELO SERENO SU PRATICAMENTE TUTTA ITALIA…

L’avanzata dell’anticiclone africano sta portando aria torrida sull’Italia. Le temperature raggiungeranno il picco verso sabato. Per venerdì generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni ma caldo a tratti intenso: sei le città segnalate dal ministero della Salute con il bollino arancione (allerta di livello 2 su una scala di 3) per i rischi connessi al caldo.

Nord

Giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo si presenterà sereno e la nuvolosità sarà scarsa. Venti deboli e mari quasi calmi. Temperature fino a 37 gradi. Tre città in bollino arancione (Bolzano, Brescia e Bologna), cinque in bollino giallo (Torino, Milano, Genova, Verona e Trieste).

Centro e Sardegna

Un ampio soleggiamento caratterizzerà la giornata. La presenza dell’alta pressione africana favorirà un cielo sereno su tutte le regioni. Venti deboli da direzioni variabili e mari generalmente calmi o quasi calmi. Punte massime di 35-38 °C su Umbria, Toscana e Lazio, fino a 36 gradi sulle regioni adriatiche, 41 °C in Sardegna. Tre città in bollino arancione (Perugia, Rieti e Latina), cinque in bollino giallo (Ancona, Firenze, Roma, Frosinone e Viterbo).

Sud e Sicilia

Cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli con locali rinforzi sul basso Adriatico e Ionio, mari poco mossi. Temperature massime tra 31 e 34 gradi, fino a 38 °C in Puglia e 40 in Sicilia. Tre città in bollino giallo: Campobasso, Palermo e Messina.