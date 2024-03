CHE AGNELLINO QUESTO “FURBIZIO” – FABRIZIO CORONA HA COMPLETATO L'AFFIDAMENTO IN PROVA E “NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ CARATTERIALI, HA CERCATO DI ADERIRE A QUANTO DISPOSTO DALLA MISURA ALTERNATIVA” – GLI ESPERTI ASSICURANO CHE L’EX RE DEI PAPARAZZI È STATO “DISPONIBILE AL DIALOGO E AL CONFRONTO” – ORA MANCA SOLO L’ULTIMA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER CHIUDERE QUESTO LUNGO CAPITOLO GIUDIZIARIO INIZIATO NEL 2007…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per www.corriere.it

fabrizio corona

Lungo, eccessivamente lungo, e non sempre per colpa sua, non si può dire che il percorso giudiziario di Fabrizio Corona non sia stato travagliato, ma per chiudere definitivamente il conto aperto con l’arresto nel 2007 per Vallettopoli deve essere certificato che ha completato positivamente l’affidamento in prova.

La buona notizia per lui è che pare di sì, dato che chi lo sorveglia «ritiene che, nonostante le difficoltà caratteriali e personologiche, abbia cercato di aderire a quanto disposto dalla misura alternativa».

Corona aveva collezionato quasi dieci anni di carcere a causa di un cumulo — corretto tecnicamente ma indubbiamente sproporzionato per le vicende — delle condanne che aveva subito negli anni per fatti collegati alla sua attività compulsiva di imprenditore fotografico, nella comunicazione e di personaggio del gossip che lo hanno fatto finire troppo spesso nei guai con la giustizia. Nel maggio del 2022 aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali che è terminato il 9 settembre dell’anno scorso quando ha scontato per intero la pena.

fabrizio corona a domenica in 2

Manca, però, l’ultima decisione del Tribunale di Sorveglianza che, per dire se tutto sia andato bene, si baserà anche sulla «Relazione conclusiva» dell’Ufficio esecuzione penale esterna. Che è stata depositata e dice che l’ex re dei paparazzi è stato «disponibile al dialogo e al confronto» e ha assicurato di aver fatto molto per cambiare. Anche se non ha sempre rigato dritto, come quando è stato trovato alla guida di un’ auto senza patente, ma si è scusato dicendo di essere stressato.

fabrizio corona 01

Intanto, però, ritornerà dai giudici: è stato citato in giudizio per aver diffamato i calciatori della Roma El Shaarawy e Zalewski e della Lazio Casale nella vicenda delle scommesse

FABRIZIO CORONA fabrizio corona fabrizio corona fabrizio corona sfreccia in auto a milano FABRIZIO CORONA fabrizio corona a domenica in 3