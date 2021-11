CHE ASPETTIAMO A TOGLIERLI DI MEZZO – IL TAMPONE RAPIDO STA DIVENTANDO IL TASTO DOLENTE DELLA LOTTA ALLA PANDEMIA. PER WALTER RICCIARDI SONO IL “VERO TALLONE D’ACHILLE PERCHÉ LASCIANO SCOPERTO UN 30% DI FALSI NEGATIVI CHE CONTAGIANO ALTRE 7 PERSONE”. MA IL VIROLOGO FRANCESCO BROCCOLO PARLA ADDIRITTURA DI UN 50% DI TEST NON VERITIERI – E IL GOVERNO STA PENSANDO DI…

Estratto dell'articolo di Donatella Zorzetto per www.repubblica.it

Veloci, comodi, ideali per screening di massa. "Ma poco affidabili", ripetono in coro da giorni gli esperti, e non solo. I tamponi anti-Covid rapidi stanno diventando il punto dolente della lotta di fine anno alla pandemia. Il dito puntato arriva da più parti.

Da Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, che ha spiegato: "Sono il vero tallone d'Achille, perché nel migliore dei casi lasciano scoperto un 30% di falsi negativi, quindi infetti che acquisiscono il green pass e contagiano mediamente tra le 6 e le 7 persone, determinando un meccanismo di crescita".

Non a caso uno studio pubblicato lo scorso anno su Future Virology ha evidenziato un dato preoccupante: quasi una volta su due i risultati di questo tipo di esame erano sbagliati, con un alto tasso di falsi negativi. Poi c'è il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca, che si è unito al gruppo di scienziati più che scettici. "Sono test con una sensibilità estremamente bassa - ha osservato - tanto che i casi positivi sono attualmente rilevati dallo 0,2% dei test rapidi e dal 6% dei molecolari. Inoltre abbiamo oltre il 50% di falsi negativi".

Il governo ci ripensa?

È più di una sensazione quella che fa ritenere che il governo stia valutando, quanto all'utilizzo dei test rapidi, di tornare sui propri passi. Il segnale, in questi giorni, è arrivato da Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, che in conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia, rispondendo alla domanda sul problema dell'affidabilità dei tamponi rapidi, evidenziato da più esperti, ha sottolineato: "I test antigenici rapidi possono avere una sensibilità inferiore con risultati falsi negativi", anche se subito dopo ha precisato: "Ma con la variante Delta la carica virale è più elevata e quindi si dovrebbe avere di meno questo problema. D'altronde i test antigenici molecolari sono più complessi ed è difficile ripeterli nel tempo. La valutazione dell'uso va fatta sulla base del momento".

A caccia del tampone migliore: il molecolare

Quindi qual è il tampone migliore a cui affidarsi per un responso sicuro sul proprio stato di presunto contagio da Covid? Per fare chiarezza interviene Giovanni Maga, virologo, direttore del Cnr di Pavia. "Distinguiamo innazitutto ciò che ora è disponibile. Abbiamo i tamponi molecolari, quelli antigenici e i salivari - spiega - I primi, messi a punto nel 2020, possono essere naso-faringei, e hanno il 100% di affidabilità. Oppure, se praticati in gola, lo sono al 95%. Parliamo comunque del test più affidabile in assoluto, che dà sicurezza nel rilevare anche una bassa carica virale, e pure per il tasso di precisione. Per cui ha pochi falsi negativi".

"Il molecolare oro-naso-faringeo è molto sensibile: preleva del muco che poi viene sottoposto a test per la ricerca del genoma del virus. E, anche se in partenza la quantità di virus nel campione prelevato è scarsa, grazie alla tecnica di amplificazione che caratterizza questo tampone, è possibile arrivare comunque a risultato". (…)

