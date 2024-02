4 feb 2024 19:40

CHE BEL CAOS C’È DENTRO HAMAS – L’ORGANIZZAZIONE NON DARÀ UNA RISPOSTA STASERA SULLA TREGUA, MA CON OGNI PROBABILITA' NON ACCETTERA' L'ACCORDO SUGLI OSTAGGI: CONTRARIAMENTE ALLE ATTESE, PRENDERÀ ALTRO TEMPO PER DECIDERE SULLA PROPOSTA ELABORATA NEI GIORNI SCORSI A PARIGI CON LA MEDIAZIONE DI EGITTO E QATAR – SINWAR HA INTENZIONE DI CHIEDERE SOLIDE GARANZIE PER LA FINE DELLA GUERRA E IL RITIRO DELLE TRUPPE ISRAELIANE, MA È GIÀ NOTO CHE NETANYAHU NON ACCETTERÀ...