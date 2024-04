CHE BEL CARCIOFONE! - IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SI FA FOTOGRAFARE ORGOGLIOSAMENTE AL FIANCO DI UNA PILA DI CARCIOFI DURANTE IL FESTIVAL DELL'ORTAGGIO, A ROMA - DITE AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA CHE DOVRA' FARE QUALCOSA PER I COLTIVATORI ITALIANI DI CARCIOFI: LA CONCORRENZA AGGUERRITISSIMA DELL'EGITTO HA FATTO CROLLARE I PREZZI DELLA VERDURA DI OLTRE IL 70% - NEL 2022 IL PAESE NORDAFRICANO HA SUPERATO IL NOSTRO PAESE PER TONNELLATE DI CARCIOFI PRODOTTI...

Estratto dell'articolo di Carlo Ottaviano per “il Messaggero”

Il primato mondiale l'Egitto l'ha conquistato nel 2022, quando ha raggiunto e superato l'Italia per tonnellate di carciofi prodotti: 460mila contro i nostri 380mila (fonte Faostat). […] per il 2024 le stime se possibile - sono perfino peggiori e fanno temere che il Paese nord africano sarà primo anche nella classifica delle vendite in Italia. Se ne stanno già accorgendo sulla propria pelle gli agricoltori che in alcune zone […] preferiscono non raccoglierlo e lasciarlo sui campi. I 15 o 20 centesimi a carciofo pagati dai mediatori della grande distribuzione non coprono i costi di produzione.

SEQUESTRI

Se i prezzi sono crollati del 70% denuncia Coldiretti la colpa è proprio dell'invasione del vegetale egiziano. Alla fine della filiera, però, i consumatori al dettaglio pagano un singolo carciofo sette-otto volte di più, mediamente intorno a 1,10 euro. E bene gli va se non vengono truffati acquistando prodotti stranieri spacciati per Made in Italy.

In marzo i Carabinieri del Comando tutela agroalimentare hanno sequestrato 9 mila carciofi etichettati Italia-Puglia, ma provenienti dall'Egitto e altri 902 chili, provenienti dalla Tunisia che stavano per essere venduti come italiani. La Tunisia, assieme ad Algeria e Marocco, è tra i Paesi in cui stanno crescendo maggiormente gli ettari di terreno dedicati alle diverse varietà di cynara.

La Spagna è il terzo produttore mondiale, ma al primo posto per valore economico delle esportazioni. Incredibilmente, l'Italia è superata nell'export anche da Francia, Germania e Austria che producono molto meno.

Il saldo commerciale è negativo da tempo, ma negli ultimi anni la forbice export-import si è ulteriormente allargata, nonostante l'Italia vanti il maggior numero di varietà a denominazione […] Un'altra ventina di varietà sono richiestissimi da gourmet […]

ULTRACINQUANTENNI

In Italia sono Sicilia, Puglia e Sardegna i maggiori produttori. Le coltivazioni di carciofi e cardi coprono 38.166 ettari (fonte, Istat) per un valore economico approssimativo di poco più di mezzo miliardo di euro. Un recente report indica un calo della penetrazione commerciale del 3%. […]

La stagione 2023-24 da autunno inoltrato a maggio, secondo le zone ha scontato il calo del consumo e i prezzi bassi della concorrenza, con situazioni di forte crisi a causa del clima. In Sicilia, nella piana di Catania, rischia di saltare la seconda raccolta perché i capolini sono stati bruciati dalle temperature troppo elevate e comunque non raggiungono le pezzature adeguate. «La seconda raccolta, finestra rilevante di mercato anche per il prodotto da destinare all'industria, molto probabilmente sarà nulla con perdite economiche rilevanti per l'intero areale», denuncia l'agricoltore Enzo Rametta che suggerisce alle istituzioni di «prendere in considerazione la realizzazione di impianti di trasformazione dell'acqua di mare».

Addirittura con anticipo di un mese si sta chiudendo la stagione in Puglia, e non solo a causa della concorrenza egiziana. […]

