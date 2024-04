29 apr 2024 15:08

CHE BEL PISTOLA! – UN 50ENNE DI GIOIA TAURO È STATO ARRESTATO PER DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI: AVEVA PUBBLICATO SU SOCIAL DIVERSE FOTO IN CUI ERA RITRATTO CON ALCUNE PISTOLE. COSÌ HA ATTIRATO L'ATTENZIONE DEI CARABINIERI, CHE HANNO SCOPERTO CHE L'UOMO NON POSSEDEVA IL PORTO D'ARMI – DURANTE LA PERQUISIZIONE A CASA SUA, OLTRE A DUE REVOLVER CON LA MATRICOLA ABRASA, SONO STATI TROVATI OLTRE 110 MILA EURO IN CONTANTI…