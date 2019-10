16 ott 2019 17:59

CHE BEVETE A FA’ SE NON REGGETE? - PAURA IN UN RISTORANTE DI MARRAKECH, IN MAROCCO, DOVE UNA MACCHINA È PIOMBATA SUI CLIENTI DOPO CHE UN AUTISTA UBRIACO HA PERSO IL CONTROLLO – ALCUNI COMMENSALI STAVANO CENANDO QUANDO LA MACCHINA A FOLLE VELOCITÀ HA SFONDATO LA VERANDA E HA TRAVOLTO SEDIE, TAVOLI E PERSONE – IL BILANCIO È DI NOVE FERITI…(VIDEO)