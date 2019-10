CHE BOTTO! – BRUTTO INCIDENTE PER HELEN HUNT, 56 ANNI, PORTATA D'URGENZA IN OSPEDALE DOPO CHE LA MACCHINA SULLA QUALE VIAGGIAVA SI È CAPOVOLTA DOPO UNA VIOLENTA COLLISIONE CON UN ALTRO VEICOLO A UN INCROCIO DI LOS ANGELES – L’ATTRICE PREMIO OSCAR HA LAMENTATO FORTI DOLORI ALL’ADDOME E ALLA TESTA E…(IL VIDEO DELLO SCHIANTO)

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

L’attrice premio Oscar Helen Hunt è stata portata d'urgenza in ospedale dopo che la macchina su cui viaggiava si è capovolta su se stessa a causa di una violenta collisione con un altro veicolo avvenuta ieri sera a Los Angeles.

Le riprese dell'incidente, catturate da telecamere a circuito chiuso presenti nella zona dell’incidente, mostrano che il SUV su cui la celebre attrice stava viaggiando sul sedile posteriore, ha avanzato pensando che l’incrocio, non regolamentato da semafori, fosse libero, ma al momento di attraversarlo all’improvviso è sopraggiunta ad elevata velocità una seconda macchina bianca e lo scontro è stato inevitabile, con il SUV che per l’impatto si è ribaltato da un lato.

L'attrice di tanti successi hollywoodiani come “Qualcosa è cambiato” con Jack Nicholson e “What women want” con Mel Gibson, è stata portata d’urgenza al "Cedars-Sinai Medical Center" di Beverly Hills dopo aver lamentato forti dolori all’addome e alla testa. In una nota diffusa dal suo addetto stampa, tuttavia, pare che la star 56enne sia "molto agitata e sotto shock, ma non ha subito gravi lesioni. Dovrà però trascorrere qualche giorno in ospedale in osservazione".

"TMZ" riferisce che le forze di polizia locali non hanno aperto nessuna indagine "per l'incidente e che droga e alcol non siano imputabili nell'incidente". Si tratterebbe, quindi, di una pura fatalità.

