6 nov 2023 20:01

CHE BRAVO IL FIGLIO DI GIOVANNI SALERNO, EX CAPO DELLA FORESTALE SICILIANA: HA AZZECCATO TUTTE LE 60 RISPOSTE DEL CONCORSO PER ENTRARE NELLO STESSO CORPO DEL PAPA’, ANCHE UNA IMPOSSIBILE! – SARA’ SICURAMENTE UN CASO CHE LA COMMISSIONE SIA STATA NOMINATA DAL PADRE – IN UNA DELLE DOMANDE, PERÒ, LA RISPOSTA CORRETTA NON ERA TRA QUELLE CHE POTEVANO ESSERE SCELTE DAI CANDIDATI. COME HA FATTO ALESSIO MARIA SALERNO AD AZZECCARLA? – NELL’ELENCO DEI VINCITORI ANCHE IL NIPOTE DI FELICE BRUSCIA, EX ASSESSORE DI PALERMO