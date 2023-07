CHE BRUTTA FINE PER ALAIN DELON! - I FIGLI DELL’ATTORE HANNO DENUNCIATO LA SUA BADANTE PER MOLESTIE MORALI, MALTRATTAMENTI E VIOLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA – LA DONNA, CHE L’87ENNE CHIAMA “LA MIA COMPAGNA”, CONTROLLEREBBE LE SUE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E I MESSAGGI E IMPEDIREBBE AI FIGLI DI ANDARE A TROVARLO - IL LEGALE DEI FAMILIARI DI DELON: “SI MOSTRA AUTORITARIA, MINACCIOSA, ARRIVANDO A MALTRATTARE IL…”

ALAIN ANTHONY DELON

(ANSA) - I figli di Alain Delon, mostro sacro dei cinema francese, hanno denunciato la sua "dama di compagnia", che l'attore definisce "la mia compagna" ma che di fatto è la sua badante, per molestie morali e violazione della corrispondenza. Lo ha detto il loro avvocato all'agenzia AFP. "Sospetto un abuso e conto sull'inchiesta per appurarlo" ha detto il legale, Christophe Ayela, precisando che Delon, 87 anni, si è associato alla denuncia con una dichiarazione scritta.

alain delon 2

In un comunicato, il legale afferma che "dall'incidente cardiovascolare di Alain Delon, risalente al 2019", questa donna "che si è trasferita a casa sua, si mostra sempre più aggressiva, denigra e offende lui e i suoi figli". Inoltre, "continua ad isolare Delon dai suoi parenti, amici e dalla famiglia, usando manovre e minacce. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al posto suo, facendosi passare per lui, e tenta di intercettare la sua posta. Impedisce ai suoi figli di andarlo a trovare regolarmente, come peraltro hanno sempre fatto. Si mostra autoritaria, minacciosa, arrivando a maltrattare in modo inaccettabile il cane di Delon".

alain delon a cannes

La denuncia è stata presentata alla procura di Montargis, nel centro della Francia, dove l'attore possiede una proprietà a Duchy, da Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon. Quest'ultimo ne ha presentata una seconda contro la stessa "dama di compagnia" per "violenze e sequestro su persona vulnerabile, abuso e molestie".

alain delon 1

giulio cesare alain delon ALAIN DELON alain delon alain delon premio alla carriera a cannes 2019 7