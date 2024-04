CHE BRUTTA FINE PER CHIARA FERRAGNI – NONOSTANTE SUL SUO SITO L'INFLUENCER VENDA MAGLIETTE E ABITI A PREZZI SPROPOSITATI, ALCUNI CAPI DELLE PASSATE STAGIONI SONO FINITI A PREZZI STRACCIATI IN UN OUTLET DI VIA DEL CORSO A ROMA – IL SUO NEGOZIO MONOMARCA NELLA CAPITALE È SPESSO VUOTO: È FACILE TROVARE ONLINE I VESTITI DELLE PASSATE STAGIONI CHE, NONOSTANTE I RIBASSI, NESSUNO S'E' SOGNATO DI COMPRARE...

Estratto dell'articolo di Valentina Lupia per www.repubblica.it

chiara ferragni

La boutique ufficiale è a pochi passi, in via del Babuino, dove si specchia nelle vetrine delle griffe più importanti del mondo della moda. Ma gli effetti del pandoro gate su Chiara Ferragni si notano soprattutto in via del Corso. Qui, in uno degli outlet temporanei […] i capi con l'occhiuto logo del brand della super influencer si trovano a prezzi stracciati. Ben oltre il saldo. Segno dei tempi. O magari di una collezione sfortunata.

vestiti di chiara ferragni in un outlet a roma 2

Fatto sta che al fashion discount si parte dai 29 euro per una t-shirt oversize. E con 10 euro in più ci si porta via una maglietta a coste color blu elettrico. I vestitini con il top a canottiera — rosa, bianchi, arancioni o a righe — stanno a 59 euro. Prodotti simili sul sito web di Chiara Ferragni oscillano tra i 135 e i 141 euro. E si sale per l’abitino. Nonostante gli sconti, difficilmente si arriva sotto ai 94 euro.

vestiti di chiara ferragni in un outlet a roma 1

[…] I prezzi sono stracciatissimi, ben lontani da quelli della boutique. […] il negozio che porta il nome dell’influencer è stato visto spesso deserto.

Ad avvicinarlo, poi, sono stati anche i vandali che a inizio gennaio hanno scritto “Bandita” sulla targa dorata accanto all’ingresso. Parola rimossa poi due giorni dopo dai gestori della boutique romana. […]

chiara ferragni chiara ferragni a dubai 4 chiara ferragni chiara ferragni chiara ferragni a dubai 3 chiara ferragni a dubai 1 CHIARA FERRAGNI A CANNES NEL 2011 chiara ferragni chiara ferragni all agriturismo foto di chi 5