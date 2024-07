16 lug 2024 13:40

CHE BRUTTA FINE FANNO I COMPLOTTARI – CI SONO GIA' SEI CASI DI EPATITE C IN PROVINCIA DI VENEZIA DOVE NO VAX CONVINTI E VACCINATI PENTITI SI RIVOLGEVANO AL DOTTOR ENNIO CAGGIANO PER SOTTOPORSI A SEDUTE DI AUTOTRASFUSIONE: I PAZIENTI FACEVANO PRELIEVI DI SANGUE CHE VENIVA "LAVATO" CON SOSTANZE PARTICOLARI PER POI ESSERE INIETTATO NUOVAMENTE – UN DELIRIO COMPLOTTARO CHE HA SPEDITO SEI PERSONE IN OSPEDALE...