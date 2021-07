CHI S'È VISTO S'È VISTO! - FERMI TUTTI, SONO SPARITI MILLE VISTI SCHENGEN DALL'AMBASCIATA ITALIANA A ISLAMABAD, IN PAKISTAN - IL FURTO, SCOPERTO ALL'INIZIO DI GIUGNO, POTREBBE FAVORIRE INGRESSI CLANDESTINI NEL NOSTRO PAESE E SOPRATTUTTO CREARE UN GROSSO ALLARME IN TEMA DI TERRORISMO: QUEGLI ADESIVI FACILMENTE APPLICABILI SUI PASSAPORTI POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAGLI ESTREMISTI PER ENTRARE IN EUROPA...