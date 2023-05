CHE BUDDHANATA! - UN UOMO DI 47 ANNI È STATO ARRESTATO ALL'AEROPORTO DI MALPENSA MENTRE STAVA PER IMBARCARE SU UN VOLO PER BANGKOK CON CIRCA 10 MILIONI DI EURO IN ECSTASY, PRESSATA PER CREARE STATUETTE A FORMA DI BUDDHA E DI ORSETTI - INSIEME AL NARCOTRAFFICANTE È STATO ARRESTATO UN ORAFO MILANESE, CHE ALL'INTERNO DEL PROPRIO LABORATORIO NASCONDEVA LA SOSTANZA INVENDUTA...

Estratto da www.ilsole24ore.it

mdma pressata in statua

Droga pressata per creare statuette a forma di orsetti, statue del buddha e colonnine raffiguranti vari animali, tutte composte di Mdma, e sfuggire ai controlli in direzione di Australia e Stati Uniti. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Varese in un'operazione contro il narcotraffico che ha portato ad arrestare a Malpensa un narcos italiano residente nella provincia pronto a imbarcarsi per Bangkok (Thailandia) trovato in possesso di circa 1.000 euro, e sequestrare droga per una valore di circa 10 milioni di euro ( l'equivalente di 500.608 pastiglie di ecstasy vendute al costo di 20 euro l'una).

mdma pressata in statua

[…] In carcere anche un insospettabile orafo del nord di Milano che all'interno del proprio laboratorio per la fusione dei metalli nascondeva fra le polveri tutta la sostanza invenduta. L'indagine è partita da una segnalazione della dogana tedesca su un pacco destinato all'Australia contenente Mdma e spedito da un uomo albanese della provincia di Varese.

mdma

Si trattava di un falso mittente - come ha scoperto la Gdf - anche se realmente esistente, trovandone numerosi altri nomi sia italiani che stranieri che fra dicembre 2022 e maggio 2023 hanno fatto partire spedizioni per 61 chilogrammi di droga, di cui 9 sequestrati dalle fiamme gialle con la collaborazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. […]