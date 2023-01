CHE CAGNARA 'STA BALERA! - IN MESSICO UNA RAGAZZA HA PORTATO IL SUO CANE IN DISCOTECA INFILATO NELLA BORSA – IL VIDEO, CHE È DIVENTATO VIRALE SU TIKTOK, HA FATTO INCAZZARE GLI UTENTI DEL SOCIAL CHE HANNO COMMENTATO RIMBROTTANDO LA DONNA: “POVERO CUCCIOLO, HA UN UDITO PIU' ACUTO DI NOI CHISSA' QUANTO AVRA' SOFFERTO...” - VIDEO

Il musetto sbuca da una borsa, stretto dalla zip, con gli occhi a tratti chiusi e spalancati, mentre la proprietaria balla scatenata in pista. Il video postato su TikTok, con una giovane donna messicana che ha portato il suo cane in discoteca per non lasciarlo da solo in casa, ha indignato la rete. In pochi giorni le immagini del cagnolino che sembra sofferente, per nulla interessato alla musica, hanno raggiunto 30 milioni di visualizzazioni.

La vicenda, accaduta in una pista da boowling in Messico con annessa discoteca, e ripresa in un video di otto minuti, ha sollevato commenti e critiche da diversi Paesi: "Come è possibile che una ragazza possa portare il suo cane nella borsa in discoteca. Pur di divertirsi ha sacrificato il proprio animale". E ancora: "Povero cucciolo, hanno un udito più acuto di noi". […]

