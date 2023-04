CHE CASOTTO L’INCORONAZIONE DI RE CARLO! – NON SOLO LA MANCATA CONFERMA DI HARRY E MEGHAN STA MANDANDO IN TILT L'ORGANIZZAZIONE A WESTMINSTER, MA UNA PROVA GENERALE HA SFORATO I TEMPI PREVISTI – IL SOVRANO SI LAMENTA DEL VESTITO TROPPO PESANTE, CHE RISCHIA DI FARLO CADERE IN MONDOVISIONE - IL FRATELLO ANDREA SI È INCAZZATO QUANDO HA SAPUTO DI DOVER INDOSSARE UN BORGHESISSIMO TIGHT E LE REALI INVITATE HANNO…

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

re carlo

L’incoronazione è nel caos [..] Innanzitutto, rivela il Mirror, una prova generale ha sforato i tempi previsti: e questo è un dramma, in un cerimoniale in diretta tv dove tutto deve svolgersi al secondo. Carlo voleva una funzione ridotta rispetto a quella che si era tenuta per Elisabetta 70 anni fa: si era parlato di appena 90 minuti, invece di tre ore, e tuttavia già un primo programma si allunga dalle 11 alle 12.45, segno che non riescono a stare nei tempi. Inoltre ci sono state dispute fra gli organizzatori sul percorso della processione, che si vorrebbe ridurre per contenere i costi ed evitare critiche.

Poi c’è la questione dei posti a sedere nell’abbazia di Westminster, ancora del tutto in sospeso perché non si sa se Harry e Meghan saranno presenti: se i duchi del Sussex verranno, è un conto, se no bisogna riorganizzare tutte le file in chiesa. La deadline per confermare la presenza era il 3 aprile, ma Harry e Meghan se ne sono altamente fregati […] L’aspettativa è che alla fine lui verrà a Londra ma che lascerà a casa in California Meghan, con la scusa che il 6 maggio è il compleanno del figlio Archie […]

re carlo camilla parker bowles 1

Quel che è certo è che Harry e Meghan non figurano nella lista dei reali che appariranno sul balcone di Buckingham Palace accanto a re Carlo […]

Quanto al fratello del re Andrew pare sia andato su tutte le furie quando gli hanno comunicato che non potrà indossare le vesti ufficiali di cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera, ma dovrà accontentarsi di un borghesissimo tight.

Ma i vestiti sono un problema per lo stesso re: pare che Carlo si sia lamentato che l’elaborato costume che dovrà portare è troppo pesante e dunque c’è il rischio che il sovrano possa inciampare […] una squadra di operai hanno costruito una rampa per consentire al re di accedere più agevolmente al trono.

re carlo in germania 1

I vestiti hanno mandato in confusione anche le signore che saranno presenti alla cerimonia: non è chiaro se potranno portare la tiara in testa prima che Camilla entri nell’Abbazia, ma soprattutto alle reali è stato comunicato solo questa settimana cosa dovranno indossare, il che le ha costrette a una rincorsa per rifinire gli abiti all’ultimo momento.

EMOJI INCORONAZIONE RE CARLO re carlo principe harry re carlo re carlo e camilla in germania 3 re carlo al bundestag 1 invito incoronazione di carlo e camilla re carlo e camilla parker bowles re carlo in germania 2 il ritratto ufficiale di re carlo e camilla parker bowles 1 re carlo re carlo e camilla parker bowles 1 re carlo camilla parker bowles 2

[…]

The Green Man - invito per l'incoronazione di Re Carlo III invito per l'incoronazione di Re Carlo III