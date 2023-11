19 nov 2023 10:00

CHE CAZZO SUCCEDE IN RUSSIA? – NELLA CITTÀ DI EKATERINBURG SONO COMPARSI ENORMI FALLI DI NEVE, CON TUTTI I PARTICOLARI ANATOMICI SCOLPITI AMOREVOLMENTE – TUTTO È NATO COME FORMA DI PROTESTA CONTRO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANCATA PULIZIA DELLE STRADE DALLA NEVE – LA PRIMA SCULTURA PISELLONICA È STATA ERETTA DI FRONTE AL TEATRO DELL'OPERA: ERA TALMENTE ALTA CHE PER DEMOLIRLA È SERVITO UN TRATTORE – E ORA IL FENOMENO SI STA DIFFONDENDO IN ALTRE CITTÀ RUSSE…