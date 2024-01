CHE CI FA UN PARRUCCHIERE DI VITERBO NEL BRUNEI? TAGLIA I CAPELLI AL PRINCIPE ABDUL MATEEN – ALESSIO EVANGELISTELLA È STATO SCELTO COME "HAIRSTYLIST" PERSONALE NEL GIORNO DELLE NOZZE DI QUELLO CHE ERA CONOSCIUTO COME "LO SCAPOLO PIÙ AMBITO D'ASIA" - I DUE SI SONO CONOSCIUTI A LONDRA, DOVE SONO DIVENTATI AMICI - IL PRINCIPE, PER IL SUO MATRIMONIO, HA CHIAMATO IL PARRUCCHIERE CHE SU INSTAGRAM HA DUE MILIONI DI FOLLOWER...

Estratto dell’articolo di Isabella Bellitto per “Il Messaggero”

ALESSIO EVANGELISTELLA - ABDUL MATEEN

Servizio di taglio capelli nella reggia dorata del Brunei, con biglietto aereo di andata e ritorno da e per Fiumicino compreso. È la favola nella favola vissuta da Alessio Evangelistella, noto parrucchiere viterbese, scelto come hairstylist personale per il grande evento delle nozze del principe Abdul Mateen, noto come uno degli "scapoli più ambiti" dell'Asia, titolo al quale ha recentemente abdicato sposando la sua fidanzata, Anisha Rosnah Isa-Kalebic, in un sontuoso festeggiamento durato 10 giorni.

Dalla Tuscia alla piccola perla del Brunei incastonata nel Sudest asiatico, dimora di uno dei reali più affascinanti al mondo. Il tutto passando per Londra, dove il parrucchiere viterbese e il 32enne e principe - seguito su Instagram da oltre 2 milioni e mezzo di follower - si sono conosciuti.

«Tutto vero - racconta Alessio Evangelistella - ci siamo conosciuti circa 12 anni fa quando vivevo a Londra. Da quel momento, è nata una profonda amicizia. Tutte le volte che il principe si sposta in Europa mi chiama per tagliargli i capelli. Ma per noi è anche un'occasione per trascorrere del tempo insieme. L'ultima volta che l'ho visto, prima delle nozze, era stato a Malaga, ad agosto, dove va per giocare a polo. Lì mi ha invitato al matrimonio, chiedendomi anche di curargli personalmente il look».

ANISHA ROSNAH ISA-KALEBIC - ABDUL MATEEN - ALESSIO EVANGELISTELLA

Un look che il 32enne principe Mateen, pilota di elicotteri ed esperto giocatore di polo, ha sfoggiato in occasione del solenne matrimonio che ha avuto luogo l'11 gennaio presso la maestosa moschea Sultan Omar Ali Saifuddien, in uno scenario tradizionale, presenti solo ospiti maschi, tra cui ministri e funzionari governativi.

[...] «Ogni giorno - racconta l'hairstylist viterbese - c'era in programma qualcosa di nuovo, compresa la partita a polo. Tutto organizzato nei minimi dettagli per permetterci di avere delle attività da svolgere durante i giorni del festeggiamento. Avevamo a disposizione un autista e una persona che si occupava esclusivamente di noi. È stato un onore poter entrare nel palazzo del sultano per tagliargli i capelli».

Alessio Evangelistella

Per curare il look, Alessio e il principe si sono visti tre volte. La prima per la cerimonia, in cui lui indossava un turbante bianco e rosso, il secondo aveva una divisa militare con il cappello e un taglio corto, e un'ultima acconciatura a ridosso del banchetto. «Prima del matrimonio mi recavo al palazzo del sultano.

Il rito - racconta Alessio Evangelistella - prevede che lo sposo non veda la sposa nei giorni che precedono le nozze. Passavano a prendermi in hotel dei militari per accompagnarmi da lui e poi lì bisognava seguire una procedura per poter accedere. Abbiamo avuto il tempo anche di parlare ed era molto emozionato». [...]

Alessio Evangelistella