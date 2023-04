8 apr 2023 18:20

CHE CI FA QUEL PISELLONE IN CASA MIA? - A OSTIA, UN UOMO TORNA IN ANTICIPO A CASA DAL LAVORO E TROVA IL SUO APPARTAMENTO TRASFORMATO IN UN SET DI UN FILM PORNO – IL PROPRIETARIO DELLA CASA AVEVA CONSERVATO UNA COPIA DELLE CHIAVI E HA INVITATO CIRCA UNA VENTINA DI PERSONE, TRA REGISTI, TROUPE E ATTORI, ALL’INSAPUTA DELL’AFFITTUARIO – DOPO LA SCOPERTA È SCOPPIATA UNA LITE FURIBONDA TRA I DUE: ECCO COME È ANDATA A FINIRE…