CHE CI FA SORRENTINO A VIA VENETO? ACCOMPAGNA, E CONSIGLIA, L’AMICO SCENEGGIATORE UMBERTO CONTARELLO, CHE HA FIRMATO ANCHE "LA GRANDE BELLEZZA" E ORA È ALLE PRESE CON IL SUO PRIMO FILM COME REGISTA E INTERPRETE – LA PELLICOLA SARA’ UN RACCONTO DELL'ITALIA ATTRAVERSO IL VINO: IL TITOLO PROVVISORIO? "INFINITE"

UMBERTO CONTARELLO

Folla di fan in via Veneto. Paolo Sorrentino scovato dall'obiettivo di Rino Barillari all'Harry's Bar. Ma che ci fa il regista napoletano Premio Oscar in uno dei luoghi cult della Dolce Vita? Semplice. Accompagna, e consiglia, un amico storico. Il celebre sceneggiatore Umberto Contarello, che ha firmato anche il pluripremiato titolo "La grande bellezza" e ora è alle prese con il suo primo film come regista e interprete. Il set, rigorosamente e segretamente allestito all'interno del locale, è blindatissimo.

Cavi, macchine da presa e scale sparse un po' dovunque nell'antica location. Nulla si sa sulla trama ma voci di corridoio parlano di un racconto dell'Italia attraverso il vino. E trapela, con grande difficoltà, anche un probabile titolo provvisorio: "Infinite".

PAOLO SORRENTINO IN VIA VENETO

Così, tra un ciak e l'altro, ecco il protagonista, in giacca marrone e cravatta intonata, assaggiare golosi sfizi salati mentre alza un calice di buon rosso. Si diverte Sorrentino, che rimane rigorosamente dietro le quinte, in giacca a vento blu, a seguire gli eventi. Poi, nelle pause, si accende l'amato sigaro e conversa con il neo regista, che lo imita con una sigaretta. Chissà quante altre sorprese ci riserverà questo duo stellare, lungo le vie e i vicoli della Capitale. Che film sarà? Magari un capolavoro.

