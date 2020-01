Alberto Dandolo per www.oggi.it

FABRIZIO CORONA

Fabrizio Corona è appena uscito dal carcere per curarsi. E solo pochi giorni fa sembrava un altro: riflessivo, nostalgico, pronto a riprendersi i suoi cari. Scrive infatti: “Riappropriarsi dei valori familiari è la prima conquista”

FABRIZIO CORONA RIFLESSIVO SUI SOCIAL

AVVISTATO A LAMBRATE – La mattina del 3 gennaio è stato invece avvistato al bar Formidabile nel quartiere milanese di Lambrate. L’ex agente fotografico, in grande spolvero, ha poi proseguito il suo giro per Milano con un nutrito cast tra cui video operatori e fotografi.

E LE CURE? – Nei giorni scorsi era ricomparso sui social con un nuovo look un po’ ascetico e aveva espresso l’intenzione di riappropriarsi dei valori familiari e di dare la priorità alle cose vere e profonde della vita. Oggi invece è per le vie di Milano con telecamere, macchine fotografiche, assistenti di produzione, truccatrice e parrucchiera . Ma non doveva scontare la pena in un istituto psichiatrico?

