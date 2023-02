CHE CI FACEVA UNA “PERSONAL SHOPPER” IN PARLAMENTO? – ILARIA PRENCIPE, CLASSE 1988, SUI SOCIAL SI DEFINISCE “MODELLA, CONSULENTE D’IMMAGINE, BODY FACE E BODY SHAPE”. MERCOLEDÌ NON È PASSATA INOSSERVATA A PALAZZO SAN MACUTO, DOVE MAURIZIO GASPARRI NON SE L’È FATTA SCAPPARE. ILARIA NELLA VITA È STATA MOLTE COSE, ANCHE AGENTE PENITENZIARIO E CAPORALE MAGGIORE DELL’ESERCITO. LEGHISTA DELLA SECONDA ORA, SI È RICICLATA IN FORZA ITALIA GRAZIE A SGARBI E COLLEZIONA SELFIE CON I BIG: TAJANI, RONZULLI E VALENTINI. È UN MITO O UNA MITOMANE?

Estratto dell’articolo di Fosca Bincher per www.open.online

ilaria prencipe 22

Mercoledì 15 febbraio è entrata in uno dei Palazzi più importanti della politica: quello di San Macuto, dove hanno sede le bicamerali di Camera e Senato. E non è sfuggita ai più: alta, capelli rossi, sicuramente bella, Ilaria Prencipe non è il tipo che pensi di incontrare nei corridoi parlamentari.

Classe 1988, da qualche tempo sbarcata su Instagram e pure su Tik Tok, Ilaria si presenta così: «Modella, consulente di immagine 360 gradi, personal shopper, Body face, Body Shape» e tante altre cose. Non racconta il motivo per cui è entrata in Parlamento quel giorno dove non se l’è fatta scappare Maurizio Gasparri. Si parlava di problemi delle carceri, e Ilaria nella vita è stata anche agente penitenziario.

maurizio gasparri ilaria prencipe 8

Nel suo cv oltre al luogo di nascita (Manfedonia, provincia di Foggia), scrive di essere stata anche «caporale maggiore dell’esercito, comandante dei vigili urbani, dei vigili del fuoco e del corpo forestale dello Stato». Pare che solo i carabinieri le abbiano resistito. Alla sua esperienza nell’esercito ci tiene particolarmente : «sono stata», spiega,. «Vincitrice di concorso, a 18 anni, entrata come una delle prime donne nell’Esercito Italiano» e aggiunge: «Ambiente non facile, specie per una donna , circostanza che mi ha forgiato e fatta crescere, forte e determinata nel rispetto più profondo dei valori».

matteo salvini ilaria prencipe

Tutto questo Ilaria l’ha messo in piazza quando nel 2019 ha deciso di darsi alla politica, candidandosi con la Lega al comune di Molinella, provincia di Bologna, dove i 15.598 abitanti l’hanno eletta in consiglio. A quel punto è diventata una pasionaria di Matteo Salvini, e pochi come lei possono vantare come lei un ricco album di selfie con quello che chiamava «il nostro Capitano Matteo, l’unico In questo momento che ci vuole bene e tiene agli Italiani, l’unico che tutela le forze dell’ordine».

[…] Poi Ilaria ha conosciuto Vittorio Sgarbi e ne è restata folgorata sentendolo parlare, tanto da averlo invitato più volte a Molinella (lui- che notoriamente dà buca- non si è mai tirato indietro). E da quell’incontro è nata la svolta politica. La pasionaria di Salvini ha deciso di passare armi e bagagli al gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, e l’hanno accolta a braccia aperte.

antonio tajani ilaria prencipe 4

Ha cambiato più partiti che colore della capigliatura, ma alla fine in casa di Silvio Berlusconi Ilaria sembra stare bene. Lo dimostra il nuovo album di selfie, questa volta con tutti i notabili azzurri. In attesa di quelli con Silvio, ecco quelli con Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Francesco Paolo Sisto, Stefania Craxi, Valentino Valentini e perfino Licia Ronzulli. Ora che ha iniziato a farsi qualche giro in Parlamento Ilaria la pasionaria può puntare anche più in alto…

