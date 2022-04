CHE CI FACEVA NOOR ALFALLAH, EX DI MICK JAGGER E CLINT EASTWOOD, A CENA CON AL PACINO? - I DUE SONO STATI BECCATI SABATO SERA DA FELIX A VENICE BEACH, IN CALIFORNIA - DOPO ESSERSI INGOZZATI DI PIATTI ITALIANI, SE NE SONO ANDATI INSIEME NELLA STESSA MACCHINA DOPO AVER INCONTRATO VITO SCHNABEL... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Al Pacino da Felix con Noor Alfallah

Sabato sera Al Pacino è stato visto uscire dal ristorante Felix dopo aver gustato un'elegante cena in compagnia di Noor Alfallah a Venice Beach, in California.

Dopo un pasto italiano, l'attore di Scarface, 81enne e la produttrice televisiva 28enne, precedentemente legata a Clint Eastwood e a Mick Jagger, dopo aver incontrato Vito Schnabel che fumava una sigaretta fuori, se ne sono andati insieme nella stessa macchina.

Per l'appuntamento, Pacino si è presentato vestito tutto di nero, mentre Alfallah ha indossato una giacca di pelle, una canotta bordata di pizzo, leggings attillati e un paio di stivaletti.

Questa è la prima volta che il vincitore dell'Oscar, che si è separato dalla sua ex fidanzata Meital Dohan nel 2020 a causa della loro differenza di età di quattro decenni, è stato associato sentimentalmente ad Alfallah.

Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 2

Dopo la sua separazione dal frontman dei Rolling Stones, allora 74enne, nel 2017, si credeva avesse una relazione Eastwood, anche se lei sosteneva fosse solo un amico.

Parlando con Hello! all'epoca, Noor ha ammesso che «le persone hanno commentato» la sua passata relazione con Jagger, ma ha detto che «non se ne pente» e «ha molti bei ricordi» del loro tempo insieme.

«La nostra età non mi importava», ha detto. «Il cuore non sa cosa vede, sa solo cosa sente. È stata la mia prima relazione seria, ma è stato un periodo felice per me». Ha aggiunto che Jagger, un bisnonno, è ancora in «ottima forma». «Molto più in forma di me. Rispetto davvero il fatto che sia così disciplinato».

La coppia è stata presentata a una cena ed è riuscita a mantenere la sua fiorente relazione fuori dagli occhi del pubblico fino a quando non sono stati avvistati in un ristorante di Parigi durante il tour No Filter dei Rolling Stones.

Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 3

Pacino ha una lunga lista di ex amanti e avventure passate, ma non si è mai sposato. Prima di Dohan, ha avuto una relazione decennale con l'attrice argentina Lucila Solá, la cui figlia Camila Morrone esce con Leonardo DiCaprio dal 2017. Ha anche avuto storie con artisti del calibro di Diane Keaton, Jill Clayburgh, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan e Lyndall Hobbs.

Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 9 Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 4 Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 5 Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 6 Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 7 Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 8 Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 10