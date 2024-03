CHE CI FACEVANO DUE RUSSE E UN TURCO CON OLTRE 3 MILIONI DI EURO IN BANCONOTE E OTTO LINGOTTI D’ORO? È UN MISTERO CHE POTREBBE AVERE I CONTORNI DELL’INTRIGO INTERNAZIONALE QUELLO CHE COINVOLGE QUESTI TRE STRANI PERSONAGGI ARRESTATI A MILANO CHE SOSTENGONO DI IGNORARE LA PROVENIENZA DEL DENARO (E A CHI FOSSE DESTINATO) – NELLE LORO CASE SONO STATI TROVARE 14MILA EURO DI BANCONOTE BRUCIACCHIATE E…

Estratto dell'articolo di Andrea Galli per www.corriere.it

Uno dei precetti investigativi è quello di seguire i soldi: e qui, questo denaro, tutto questo denaro, dove porta mai? Ancora non si sa poiché i diretti protagonisti, un uomo turco e due donne russe, amiche, in arresto il pomeriggio del 5 marzo (pm Mauro Clerici, gip Chiara Valori), dicono d’ignorare provenienza e destinazione di quanto segue, e prestate attenzione: 50mila euro, due milioni e 587mila euro, 270mila franchi svizzeri, 589mila euro, 14mila dollari americani, più otto lingotti d’oro dal peso tra i cento grammi e i due etti e mezzo.

Mistero è mistero ma potrebbe anche essere un intrigo internazionale annotando un ulteriore elemento: nel computo generale dei soldi, custoditi nelle abitazioni e/o depositati sulle macchine dei tre, vanno incluse banconote per 14mila euro che erano state bruciacchiate, semi-distrutte, strappate.

Quel pomeriggio, ed era martedì, le donne (47 e 48 anni) avevano incontrato il turco, un 52enne, in una strada dell’hinterland; erano in macchina, avevano accostato, lui, a piedi, s’era avvicinato e aveva consegnato un sacchetto. Dentro, le mazzette di denaro. Interrogate dopo la cattura, le donne avevano riferito di non avere la minima idea del reale contenuto: o meglio, una aveva spiegato che siccome l’altra donna ha un negozio di vestiti, credeva che vi fossero dei tessuti. Senza s’intende controllare; senza accertarsi dell’identità dell’uomo; e senza domandare chiarimenti alla medesima amica.

[…] una pattuglia dei carabinieri […] ha notato quell’azione anomala e s’era messa dietro alle russe. Le successive perquisizioni domiciliari avevano permesso di scoprire l’interezza del patrimonio, ma nulla cambiava, sempre evidenziandosi le reticenze degli indagati.

[…] Da allora, come fisiologico processo degli inquirenti, sono scattati ulteriori accertamenti patrimoniali su familiari e cerchia dei conoscenti. In un caso s’è scoperto che una delle russe è arrivata in Italia cinque anni fa, come turista, e nel 2023 si è sposata con un anziano pensionato. Quanto al turco, magari potrebbe fornire notizie utili il profilo di sua moglie, anche lei emigrata di recente ma già attiva nell’imprenditoria con un’apparente florida e solida azienda aperta fuori Milano nel settore dell’arredo e in particolare dei mobili.

[…] Un investigatore suggerisce, ma come semplice linea d’un possibile pensiero, connessioni con i movimenti militari e para-militari curdi. O forse bisogna seguire la geografia della droga? Oppure quella del riciclaggio di soldi sporchi? Ma per conto di chi? Non abbiamo finora menzionato un capitolo dirimente: nel materiale confiscato abbondano «quaderni riportanti cifre numeriche manoscritte riconducibili a somme di denaro nell’ordine dei milioni» […]

