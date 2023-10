CHE CI FAI CO’ STE FECI? – UNA DONNA È STATA DENUNCIATA ALL’AEROPORTO DI MINNEAPOLIS, NEGLI STATI UNITI, PERCHÉ TRASPORTAVA CON SÉ UNA SCATOLA PIENA DI ESCREMENTI DI GIRAFFA – IL MOTIVO? VOLEVA FARNE DEI GIOIELLI, COME AVEVA FATTO IN PASSATO USANDO LA CACCA DI ALCE. LA POLIZIA DEL MINNESOTA L’HA FERMATA PERCHÉ IL “MATERIALE” È POTENZIALMENTE PERICOLOSO…

Estratto da www.lastampa.it

cacca di giraffa

Voleva realizzare dei gioielli con le feci di giraffa raccolte durante un viaggio in Kenya. Ma il suo progetto creativo è andato in fumo all'aeroporto di Minneapolis:la US Customs and Border Protection afferma che la donna ha dichiarato la piccola scatola di feci quando è stata selezionata per far ispezionare i suoi effetti personali ai controlli doganali..

La donna, le cui generalità non sono state diffuse, ha detto che aveva intenzione di utilizzare la cacca per farne una collana, come aveva fatto in passato con la cacca dell'alce. Secondo la Minnesota Public Radio, la cacca di giraffa può essere portata negli Stati Uniti con permessi e ispezioni adeguati. La stazione ha riferito che la donna non dovrà affrontare sanzioni perché ha dichiarato le feci e le ha consegnate alla dogana. […]

Giraffa giraffa 3 Giovane giraffa insegue turisti 3