Estratto dell’articolo di Maria Luisa Saponara per www.corriere.it

Da quando è approdato a Monopoli nella giornata del 2 maggio, Crazy me non è passato di certo inosservato. Si tratta di un superyacht lungo 50 metri, realizzato in alluminio con linee sinuose, che richiamano alla mente le forme di un'orca marina. Al momento conta a bordo solo i componenti dell'equipaggio, visto che i facoltosi ospiti sono in arrivo.

Ma la lussuosa imbarcazione non rimarrà sola in porto, perché nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di due simili yacht al Molo Tramontana. Tutto questo fermento perché, «le persone a bordo sarebbero tutte invitate ad una cerimonia riservata ed esclusiva», così come specifica l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, aggiungendo che «il nostro porto non è solo una semplice destinazione, è anche un rifugio di lusso per coloro che cercano un'esperienza senza pari».

L’esperienza di viaggio su questo yacht valutato 35 milioni di dollari è riservata massimo a 12 passeggeri, equipaggio escluso. Il proprietario di questo gioiellino della nautica è l’indiano Rattan Chadha, nato da una ricca famiglia di produttori di acciaio,

ex amministratore delegato della società olandese di abbigliamento Mexx e fondatore e presidente esecutivo di CitizenM, una catena alberghiera che ha hotel sparsi nel mondo, […]. ll patrimonio dell’uomo di affari è stimato in 600 milioni di dollari. […]

