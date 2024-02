27 feb 2024 15:21

CHE CIBO TRANGUGIAMO QUANDO ANDIAMO IN UN "ALL YOU CAN EAT"? - A BERGAMO, CAMILLA CERESOLI, 17 ANNI, È MORTA NEL SONNO DOPO AVER MANGIATO DEL SUSHI INSIEME AL SUO FIDANZATO - LA RAGAZZA È STATA STRONCATA DA UN ARRESTO CARDIACO: AD ACCORGERSI DI QUELLO CHE ERA ACCADUTO È STATA LA MADRE DELLA RAGAZZA - "STAVA BENE. STAVAMO FACENDO, COME SI DEVE FARE, DELLE ANALISI E DEI CONTROLLI…"