CHE CINEMA BESTIALE! – IN UN PAESINO DI 7MILA ANIME IN ALASKA, NEGLI STATI UNITI, UN ALCE ENTRA IN CINEMA E INIZIA A MANGIARE I POPCORN IN VENDITA ALL’INGRESSO – LA RAGAZZA CHE VENDE GLI SNACK DIETRO AL BANCONE DELLA MULTISALA NON PUÒ FAR ALTRO CHE GUARDARE L’ANIMALE MANGIARE E ASPETTARE CHE ESCA DA SOLO SPERANDO CHE...- VIDEO

Estratto da www.rainews.it

La cittadina di Kenai, in Alaska, conta 7.424 abitanti - secondo l'ultimo censimento - e un cinema multisala. Non meraviglia che gli spettatori, diciamo, non si affollino.

Ma quello che ha fatto il suo ingresso al cinema mercoledì scorso verso le 9 di sera non era interessato a un biglietto per “L'esorcista del Papa” o l'ultimo “Super Mario bros”. […]

Due morsi e poi via, di nuovo in strada. Senza neanche lasciare una recensione.

